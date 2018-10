पत्नी को किया प्रपोज तो करण कुंद्रा ने प्रियांक शर्मा को दिखाया जूता, देखें मजेदार वीडियो

View this post on Instagram

@priyanksharmaaa @vjanusha #privika . . #love #instagood #me #cute #tbt#photooftheday #instamood #iphonesia #tweegram #picoftheday #igers #girl#beautiful #instadaily #summer#instagramhub #iphoneonly #follow #igdaily#bestoftheday #happy #picstitch #tagblender #jj #sky #nofilter #fashion #followme #fun