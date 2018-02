इंटरनेट स्टार बन चुकीं प्रिया प्रकाश ने फैंस को फिर अपने खास अंदाज में कहा शुक्रिया, देखें वीडियो

इंटरनेट पर इन दिनों एक तीखे नैन नक्शों वाली खूबसूरत लड़की हर किसी को अपना दीवाना बना रही है। प्रिया प्रकाश नाम की एक्ट्रेस मलयालम फिल्म ओरू अदार लव के गाने मानिकया मलरया पूवी में नजर आ रही हैं। गाने में प्रिया प्रकाश एक स्टूडेंट बनी हैं वहीं असेंबली में खड़े होते हुए वह अपने दोस्त से आंखों ही आंखों में बात करती हैं।

पूरे गाने में प्रिया मात्र 30 सेकिंड के लिए स्क्रीन पर नजर आती हैं। इन चंद सेकिंड्स में ही प्रिया अपनी नजरे उठाती और झुकाती हैं, बौहें मटकाती हैं, आंखों से शरारत कर आंख मारती हैं और फिर मीठी सी मुस्कान देती हैं। इतने कम समय में एक साथ इतने सारे एक्सप्रेशन देती हुईं प्रिया बेहद खूबसूरत दिखती हैं।

