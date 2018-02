प्रिया प्रकाश का नया वीडियो वायरल, लोग बोले सब ‘लिपसिंक’ का कमाल

मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारयर पिछले दिनों अचानक सोशल मीडिया की स्टार बन गई। दरअसल, मलयालम फिल्म Oru Adaar Love का गाना ‘माणिक्य मलाराया पूवी…’ वेलेंटाइन डे के मौके पर खूब वायरल हुआ। इस गाने में प्रिया प्रकाश अपनी आंखों से खूब निशाने साधती हुई नजर आईं। गाने में प्रिया प्रकाश बोहें मटकाते और आंख मारती हुई दिखाई देती है। बस इस गाने के सामने आने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो गया।

वहीं अब प्रिया प्रकाश का एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रिया गाना गाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। दर्शकों का कहना है कि प्रिया बेहद अच्छी अदाकरा हैं, वहीं उनके डांसर होने की बात भी सामने आई है और अब लोग उन्हें गाना गाते हुए भी सुन रहे हैं। इसके चलते सोशल मीडिया पर प्रिया का सिंगिंग वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रिया प्रकाश वारियर ‘कभी अलविदा न कहना’ का टाइटल ट्रैक गाती हुई नजर आ रही हैं। प्रिया इस गाने को मगन होकर गाती हुई दिख रही हैं। देखें वीडियो:-

History never really says goodbye. History says, 'See you later. pic.twitter.com/uGnRF0y77m

— Priya Prakash Varrier (@priyapvarrier) February 27, 2018