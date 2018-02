अंदाज ही नहीं आवाज भी है गजब, देखिए प्रिया प्रकाश का यह वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के चलते रातों-रात सेलेब्रिटी बन चुकीं एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश की आंखों के इशारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी फिल्म के गाने और टीजर्स में उनकी अदाकारी देख कर यह कहा जा सकता है कि वह एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिया एक कमाल की सिंगर भी हैं? उनके फैन क्लब ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें आप प्रिया को गाते देख सकते हैं। प्रिया वीडियो में फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ का गाना ‘चन्ना मेरेया’ गा रही हैं।

वीडियो को देख कर लगता है कि इसे किसी न्यूजरूम में रिकॉर्ड किया गया है। तमाम लोगों ने इस वीडियो की तारीफ की है लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में यह भी लिखा है कि इस वीडियो में प्रिया की आवाज को किसी और की आवाज से रिप्लेस किया गया है। गौरतलब है कि फिल्म ओरू अदार लव की बिग स्क्रीन डेब्यू करने जा रही एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर फिल्म के गाने में कुछ सेकंड दिखने के बाद ही चर्चा में आ गई हैं। वह इस गाने में अपने एक्सप्रेशन्स की वजह से इंटरनेट संसेशन बन चुकी हैं।

She is not an actor, Also a fantastic singer. #PriyaPrakashVarrier @priyapvarrier

video courtesy : Reporter pic.twitter.com/6l8yRSimeh

— Priya Prakash Varrier Fanclub (@priyapvarrier77) February 15, 2018