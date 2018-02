प्रिया प्रकाश वारियर ने श्रीदेवी को कुछ इस तरह दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां पहुंच रही हैं। इधर, इंटरनेट सेंसेशन बन चुकीं मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें वह गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। प्रिया साल 2006 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ‘कभी अलविदा न कहना’ का गाना ‘कभी अलविदा न कहना’ गाती दिख रही हैं। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। श्रीदेवी ने साउथ की कई फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी ने साल 1976 में के. बालचंद्र की तमिल फिल्म ‘मोंदुर मुदिचु’ में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। फिल्म में श्रीदेवी के साथ साउथ के सुपरस्टार कमल हासन और रजनीकांत ने काम किया था। फिल्म ‘मोंदुर मुदिचु’ में श्रीदेवी को रजनीकांत से ज्यादा फीस दी गई थी। इस बात की जानकारी खुद श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। श्रीदेवी के अनुसार, इस फिल्म के लिए उन्हें जहां 5 हजार रुपए दिए गए थे, रजनीकांत को केवल 2 हजार रुपए ही दिए गए।

इस वीडियो में प्रिया येलो टॉप और ग्रीन पैरलल में नजर आ रहीं हैं। इस वीडियो को उनके फैन क्लब प्रिया प्रकाश वारियर नाम के ट्विटर अकाउंट यूजर ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है – इतिहास कभी भी अलविदा नहीं कहता, इतिहास कहता है कि जल्द ही मिलेंगे। प्रिया प्रकाश वारियर डायरेक्टर उमर लुलु की फिल्म ‘ओरु अदार लव’ से फिल्म जगत में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म के एक गाने का सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिसमें प्रिया खास अंदाज में आंख मारते हुए नजर आ रही हैं। वायरल हुए इस वीडियो के कारण वह रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गईं।

History never really says goodbye. History says, ‘See you later. pic.twitter.com/uGnRF0y77m

— Priya Prakash Varrier (@priyapvarrier) February 27, 2018