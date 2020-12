उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद पर अध्यादेश लाने के बाद से लव जिहाद का मामला चर्चा में है। जानी-पहचानी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार लव जिहाद के मुद्दे को उठा रही हैं। कंगना रनौत ने एक बार फिर से लव जिहाद के मामले को लेकर ट्वीट किया है।

जाने-पहचाने पत्रकार प्रीेतिश नंदी ने मुंबई मिरर में लव जिहाद को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने अपने आर्टिकल को शेयर किया है। मुंबई मिरर ने प्रीतिश नंदी के आर्टिकल को शेयर करते हुए उनका कथन लिखा है,’अगर भारत अपना दिल खोले तो वो सब कुछ जीत सकता है। पर पहले उसे नफरत को नकारना और प्यार करने की हिम्मत करने वालों को स्वीकारना सीखना होगा। उनके लिए वो ऐसे है जो कल के भारत का निर्माण करेंगे ना कि अंधभक्त जो नफरत को जन्म देंगे।’

प्रीतिश नंदी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कंगना रनौत ने लिखा है,’ सर लव जिहाद पर आपके विचार बेहद कमबीन हैं मुझे आश्चर्य होता है या तो ‌आप अनुभवहीन हो या फिर चालाक हो। गूंगा भी जानता है लव जिहाद धोखा और बाद में धर्म परिवर्तन का दवाब डालने वालों पर लागू होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप यहां लव जिहाद की शादियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं ?’

Sir your views on love and jihad are so myopic that I wonder if you are naive or simply cunning. Even a dumb person knows love jihad only applies to frauds who cheat by hiding identities and later force conversion. Why are you talking about love marriages here I don’t get ? https://t.co/YWFyp0HRz5

