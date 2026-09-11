साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने अमिताभ बच्चन और रेखा को एक साथ फिल्म में देखने की इच्छा जाहिर की है। पृथ्वीराज जल्द ही फिल्म दायरा में नजर आने वाले हैं, उनके साथ फिल्म में करीना कपूर भी नजर आएंगी। पृथ्वीराज और करीना ने इंडियन सिनेमा और दर्शकों की बदलती पसंद पर बात की। उसी दौरान एक्टर ने बताया कि अगर संजय लीला भंसाली अमिताभ और रेखा के साथ फिल्म बनाते हैं तो वह सबसे पहले देखने पहुंचेंगे।

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करीना ने दर्शकों की बदलती पसंद पर क्या कहा

युवा शो में करीना कपूर खान ने आज के दर्शकों की पसंद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज के दर्शक पहले से ज्यादा समझदार हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें क्या देखना है। करीना के मुताबिक, सिर्फ युवा कलाकारों को फिल्म में लेने से फिल्म के हिट होने की गारंटी नहीं होती। आज के दर्शक अच्छी कहानी और दिलचस्प कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं।

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वीराज ने कहा कि “अगर संजय लीला भंसाली अमिताभ बच्चन और रेखा जी को लेकर फिल्म बनाते हैं, तो मैं उसे पहले दिन, पहले शो में जरूर देखूंगा।”

अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑनस्क्रीन जोड़ी

पृथ्वीराज ने वैसे कई लोगों की बात आसानी से कैमरा के सामने बोल दी। अब भला कौन अमिताभ और रेखा की जोड़ी बड़े पर्दे पर नहीं देखना चाहता। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी अपनी गहरी और रोमांटिक ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए खास तौर पर मशहूर रही है।

‘मुकद्दर का सिकंदर’ और ‘सिलसिला’ जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल कर दिया। वहीं, पर्दे के बाहर दोनों के रिश्ते और उनकी आपसी बॉन्डिंग भी लंबे समय तक दर्शकों और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बनी रही।

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छोटी लेकिन दमदार फिल्मों का दिया उदाहरण

इस बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि फिल्ममेकिंग की प्रक्रिया में लेखकों को अक्सर वह पहचान नहीं मिलती, जिसके वे हकदार होते हैं। इसके साथ ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का उदाहरण सामने आया, जो कम बजट में दमदार कहानियों के दम पर लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रही है। ‘प्रेमलु’ और ‘मंजुम्मेल बॉयज’ जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि बड़े बजट के बिना भी मजबूत कहानी दर्शकों के बीच अपनी जगह बना सकती है।

फिल्म दायरा 18 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज ने पुलिस का किरदार निभाया है।