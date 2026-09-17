एक्टर और फिल्ममेकर पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्मों को लेकर अपने नजरिए के साथ-साथ यह भी बताया कि उनके मुताबिक मलयालम सिनेमा भारत की दूसरी फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह अलग है। उन्होंने ये बातें मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित एक्सप्रेसो के 16वें संस्करण के दौरान कहीं।

जब द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका ने पृथ्वीराज से पूछा कि मलयालम सिनेमा में प्रोडक्शन हाउस और स्टार के बीच कमर्शियल लड़ाई में किसका दबदबा रहता है, तो अभिनेता ने बताया कि वह खुद अपनी प्रोडक्शन कंपनी ‘पृथ्वीराज प्रोडक्शंस’ के जरिए अपनी कई फिल्मों का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन फिल्मों में वह अभिनय करते हैं, उनमें से ज्यादातर के लिए वह तय फीस लेने के बजाय फिल्म में हिस्सेदारी लेना पसंद करते हैं।

पृथ्वीराज ने कहा, “मैंने जिन फिल्मों में काम किया है, उनमें से कई को मैंने खुद प्रोड्यूस किया है। और जिन फिल्मों में मैं अभिनय करता हूं, उनमें से ज्यादातर के लिए मैं फीस नहीं लेता। इसके बजाय फिल्म में मेरी हिस्सेदारी होती है।”

उन्होंने आगे कहा, “आज भी मलयालम सिनेमा की जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वह यह है कि यहां राइटर्स के पास पावर होती है। आमतौर पर किसी फिल्म के लिए अभिनेता या स्टार से निर्देशक, प्रोडक्शन हाउस या मैनेजर संपर्क नहीं करता, बल्कि लेखक संपर्क करता है।”

इसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि मलयालम सिनेमा में फिल्म बनाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले एक लेखक किसी अभिनेता के पास अपनी स्क्रिप्ट या आइडिया लेकर जाता है। अगर अभिनेता को कहानी पसंद आती है, तो दोनों मिलकर तय करते हैं कि इस कहानी के लिए कौन-सा निर्देशक सही रहेगा। इसके बाद अभिनेता और लेखक मिलकर उस निर्देशक से संपर्क करते हैं। निर्देशक के तैयार होने के बाद तीनों मिलकर ऐसे प्रोडक्शन हाउस की तलाश करते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके।

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पृथ्वीराज ने कहा, “एक लेखक अभिनेता से संपर्क करता है और कहता है कि मैंने कुछ लिखा है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? मैं उसे सुनता हूं और अगर मुझे पसंद आता है तो हम सोचते हैं कि इसे निर्देशित करने के लिए कौन बेहतर रहेगा। फिर हम उस निर्देशक से संपर्क करते हैं, जो हमें लगता है कि इस कहानी के लिए सही होगा। इसके बाद हम तय करते हैं कि कौन-सा प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए सही रहेगा।”

अभिनेता-फिल्ममेकर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस चीज को कभी नहीं खोएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस प्रक्रिया और इस तरीके को कभी नहीं खोएंगे। लेकिन मुझे इसके खोने के संकेत नजर आ रहे हैं।”

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एक्सप्रेसो के इस सेशन में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ उनकी फिल्म ‘दायरा’ की को-स्टार करीना कपूर और फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार भी मौजूद थीं। इस बातचीत को स्क्रीन एकेडमी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रियंका सिन्हा झा ने मॉडरेट किया।

एक्सप्रेसो के 16वें संस्करण का आयोजन AU Small Finance Bank ने ताज लैंड्स एंड, मुंबई के सहयोग से किया। BMW (Infinity Cars) मोबिलिटी पार्टनर और Radico सेलिब्रेशन पार्टनर था।