फिल्ममेकर एस एस राजामौली भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और सफल निर्देशकों में गिने जाते हैं। ‘बाहुबली’, ‘आरआरआर’ जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा को देने के बाद अब फिल्ममेकर जल्द ही फिल्म ‘वाराणसी’ लेकर आने वाले है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

अब फिल्म से जुड़ी बातचीत के दौरान एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्ममेकर के बारे में एक खुलासा किया। शूट के समय का एक दिलचस्प किस्सा सभी के साथ साझा करते हुए बताया कि कैसे राजामौली को हर सीन में परफेक्शन चाहिए होता है।

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ इंटरव्यू में पृथ्वीराज ने बताया कि उन्होंने एक बार सिर्फ एक सीन के लिए 90 से ज्यादा टेक दिए थे और पूरा दिन शूट के बाद भी राजामौली को वो सीन पसंद नहीं आया। उन्होंने राजामौली के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को भी साझा किया।

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एस एस राजमौली का काम के प्रति जज्बा

एक्टर ने कहा कि ‘कैमरे के पीछे, मॉनिटर के सामने या कलाकारों के साथ काम करते हुए राजामौली को देखकर ऐसा लगता है मानो वो कोई नए निर्देशक हों, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए 20-30 साल इंतजार किया हो और अब आखिरकार उन्हें अपने सपनों की फिल्म बनाने का मौका मिला हो। उनके काम के प्रति यही जुनून और उत्साह सबसे बड़ी सीख है।

एक सीन के लिए 90 से ज्यादा टेक

पृथ्वीराज ने बताया कि ‘फिल्म के एक खास शॉट की शूटिंग वो और महेश बाबू सुबह से कर रहे थे। उनके मुताबिक, उन्हें ठीक-ठीक याद नहीं कि वह 94वां टेक था या 97वां, लेकिन एक ही शॉट के लिए सुबह से लगातार रीटेक्स चल रहे थे। लंच ब्रेक के दौरान जैसे ही वे खाने बैठे, दूसरे कौर तक पहुंचे ही थे कि उन्हें वापस सेट पर बुला लिया गया क्योंकि शॉट फिर से तैयार था। इसके बाद दोनों कलाकार दोबारा शूटिंग में जुट गए।’

‘शाम करीब साड़े 6 या 7 बजे तक भी वही शॉट परफेक्ट बनाने की कोशिश जारी रही। आखिरकार राजामौली ने पैक-अप का ऐलान करते हुए कहा कि इस सीन को अगले दिन सुबह फिर से शूट किया जाएगा। पृथ्वीराज ने जोर देकर कहा कि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि शूटिंग के दौरान घटा एक वास्तविक दिन था।’

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फिल्म ‘वाराणसी’

फिल्म ‘वाराणसी’ एस एस राजामौली के निर्देशन में बन रही उनकी अगली फिल्म है, इसे भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर आधारित एक ग्लोबल एडवेंचर थ्रिलर के रूप में बनाया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग को हैदराबाद, ओडिशा, केन्या और अंटार्कटिका जैसी लोकेशन्स पर शूट किया जा रहा है।

खास बात ये है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग अंटार्कटिका में की गई है। ये फिल्म अगले साल 7 अप्रैल 2027 में रिलीज होगी। इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा भी एक बार फिर भारतीय सिनेमा में वापसी करेंगी।