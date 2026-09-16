Expresso: द इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज ‘एक्सप्रेसो’ के 16वें एडिशन का आयोजन मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन, करीना कपूर खान और मेघना गुलजार शामिल हुए। तीनों ने अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ के बारे में ढेर सारी बात कीं। उन्होंने बताया कि फिल्म को बनाते वक्त उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही इस सेशन में उन्होंने मलयालम और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीच फर्क के बारे में भी बात की।

‘दायरा’ से जुड़ने की वजह बताते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि फिल्म उन्हें इसलिए पसंद आई, क्योंकि इसमें मुख्य किरदारों को सही और गलत के खांचे में आसानी से नहीं बांटा गया है।

उन्होंने कहा, “दायरा मुझे इसलिए पसंद आई, क्योंकि मैं रमन की हर बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन उसकी हर बात से असहमत भी नहीं हूं। इसी तरह मैं अजोनी की हर बात से सहमत नहीं हूं और न ही उसकी हर बात से असहमत हूं। फिल्म इसी जगह पर मौजूद है और यही चीज मुझे इसके साथ जोड़े रखती है।” उन्होंने आगे बताया कि मेघना गुलजार के लिए कहानी को इस तरह पेश करना क्यों जरूरी था, जिसमें किसी एक पक्ष को सही साबित न किया जाए।

पृथ्वीराज ने कहा, “एक फिल्ममेकर के तौर पर मेघना का यहां मध्यस्थ की भूमिका निभाना और किसी एक पक्ष को सही नहीं ठहराना बेहद जरूरी था। फिल्म आपको ऐसी यात्रा पर ले जाती है, जहां दोनों पक्षों के नजरिए को बराबर महत्व दिया गया है और आखिर में सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके लिए सही पक्ष कौन सा है? अगर हम फिल्म को वैसा बनाने में सफल रहे, जैसा हमने सोचा है, तो आपके लिए आसानी से किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं होगा। यही इस फिल्म की खासियत है। यही अपराध, सजा और न्याय मिलने की प्रक्रिया का सार है।”

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मेघना गुलजार ने बताया करीना और पृथ्वीराज को क्यों चुना?

मेघना गुलजार ने बताया कि लिखते-लिखते रमन और अजोनी के किरदार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद एक-दूसरे के पूरा करने लगे थे। उन्होंने कहा, “जब तक हमने स्क्रिप्ट पूरी की, तब तक दोनों किरदार एक-दूसरे से काफी अलग हो चुके थे। एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं रह सकता और एक दूसरे को पूरा करता है। यह प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता कुछ ऐसा ही है।”

मेघना ने बताया कि वह अजोनी के किरदार को फिल्मों में दिखाई गई महिला पुलिस अधिकारियों की पारंपरिक छवि से अलग रखना चाहती थीं।

उन्होंने कहा, “मैं चाहती थी कि अजोनी को उस तरह से बिल्कुल अलग दिखाया जाए, जैसा हमने अब तक फिल्मों में महिला पुलिस अधिकारियों को देखा है। मुझे ऐसा करने की आजादी इसलिए मिली क्योंकि फिल्म में हम उसे काफी समय बिना वर्दी के देखने वाले थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के कारण वे अपनी भूमिका निभाते समय ज्यादातर वर्दी नहीं पहनते। इसलिए मुझे एक महिला पुलिस अधिकारी को अलग तरीके से पेश करने का मौका मिला।”

यही सोच उन्हें करीना कपूर तक लेकर गई। मेघना ने कहा, “तभी मेरे दिमाग में करीना का नाम आया। सौभाग्य से उसी समय वह भी मेरे साथ काम करने को लेकर उत्सुक थीं और इस तरह यह संभव हुआ।”

रमन के लिए पृथ्वीराज का नाम कैसे आया?

मेघना गुलजार चाहती थीं कि रमन का किरदार किसी खास इलाके या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा न लगे। उन्होंने कहा कि रमन नाम उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत, कहीं का भी हो सकता है। उनके लिए यह भी जरूरी था कि रमन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ न हो। यही बात ‘दायरा’ के लिए उनके लिए बेहद खास थी।

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उन्होंने आगे कहा, “और जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में स्पष्ट हुई, उनके (पृथ्वीराज) का नाम मेरे दिमाग में आया। हमारा एक दोस्त कॉमन है, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए कहा और इसी तरह बात आगे बढ़ी।”

अलग-अलग तरह के किरदार निभाना चाहती हैं करीना

करीना कपूर ने अपने अभिनय को लेकर सोच और पिछले कई वर्षों में दर्शकों द्वारा बनाई गई उनकी छवि के बावजूद अलग-अलग तरह के किरदार चुनने के फैसले पर बात की।

उन्होंने कहा, “किसी अभिनेता को किसी भी तरह के बॉक्स में नहीं रखा जाना चाहिए। मेरे लिए कभी भी सिर्फ ग्लैमरस इमेज तक सीमित रहना मायने नहीं रखता। इमेज हमेशा इस बात से बनती है कि लोग आपको किस तरह देखते हैं, लेकिन एक कलाकार के तौर पर अलग-अलग पहलुओं को तलाशना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने हमेशा ऐसा किया है, ‘चमेली’ से लेकर ‘रिफ्यूजी’ जैसी अनकन्वेंशनल फिल्म चुनने तक।”

इसके साथ ही करीना ने ये भी माना कि आज भी दर्शक उन्हें ‘जब वी मेट’ की गीत के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने कहा, “बेशक, मैं हमेशा गीत रहूंगी और वह मेरे एक्टर के तौर पर सफर का हिस्सा है। लेकिन मुझे इन तरह के किरदार निभाना भी पसंद है। अब जब मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को चुनती हूं, तो मेघना की फिल्म लंबे समय तक याद रखी जाएगी। फिलहाल मेरा जल्द रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अभी बहुत कुछ तलाशना बाकी है।”

मलयालम सिनेमा और बॉलीवुड में क्या फर्क है?

पृथ्वीराज ने मलयालम सिनेमा और बॉलीवुड के बीच के फर्क पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अनौपचारिक काम करने की संस्कृति से कुछ सीख सकता है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री के तौर-तरीके काफी अनौपचारिक हैं। बॉलीवुड की तुलना में हमारा बोझ कम है।”

उन्होंने कहा कि मलयालम सिनेमा बड़े स्तर पर फिल्में बनाने के बावजूद अपनी काम करने की अनौपचारिक संस्कृति को बनाए हुए है। पृथ्वीराज के मुताबिक, “बड़ी फिल्में बनाने की कोशिश करते हुए भी मलयालम फिल्मों में काम करने का तरीका अनौपचारिक है। यह तरीका हमारे सिनेमा में एक मानवीय और वास्तविक तत्व लेकर आता है।”

उन्होंने दोनों इंडस्ट्री के कास्टिंग प्रोसेस की तुलना भी की और कहा कि मलयालम सिनेमा में तरीका ज्यादा सीधा है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “अगर मैं करीना के साथ फिल्म बनाना चाहता हूं तो बतौर निर्देशक मैं उन्हें सीधे फोन करके कह सकता हूं कि ‘हाय, मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूं। मैं आपको स्क्रिप्ट सुना सकता हूं।'”

बॉलीवुड के प्रोसेस के बारे में उन्होंने कहा, “मैंने सीखा है कि आपको एजेंसी को फोन करना होता है, एजेंसी फिर आपके लिए नियुक्त मैनेजर से बात करती है और मैनेजर आपको निर्देशक से मिलने के लिए तैयार करता है। अगर मेघना जैसी कोई निर्देशक हो तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यह सब काफी कॉरपोरेट है। मुझे लगता है कि यह काम करता है, लेकिन चीजों को करने का एक आसान तरीका भी हो सकता है।”

Expresso with Prithviraj Sukumaran, Kareena Kapoor Khan and Meghna Gulzar

एक्सप्रेसो का 16वां एडिशन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आयोजन ताज लैंड्स एंड, मुंबई के सहयोग से हुआ, जबकि बीएमडब्ल्यू (इन्फिनिटी कार्स) मोबिलिटी पार्टनर और रेडिको सेलिब्रेशन पार्टनर थे।

अगर आप मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, तो पृथ्वीराज सुकुमारन, करीना कपूर खान और मेघना गुलजार के साथ यह बातचीत 16 सितंबर को शाम 4 बजे द इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रीन के यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर होगी।

क्या है एक्सप्रेसो?

पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसो भारतीय मनोरंजन और संस्कृति से जुड़े प्रमुख लोगों के साथ गहन बातचीत का एक प्रमुख मंच बन गया है। इसके पिछले संस्करणों में पार्वती, रिकी केज, अनिल कपूर, शिल्पा राव, हुमा कुरैशी और शेफाली शाह, अनुपम खेर, ऋचा चड्ढा और कबीर खान, रणदीप हुड्डा और हंसल मेहता, पंकज त्रिपाठी, काजोल और कृति सेनन, जावेद अख्तर और जोया अख्तर, इम्तियाज अली और तापसी पन्नू, साथ ही विद्या बालन और प्रतीक गांधी जैसे सितारे शामिल हो चुके हैं।