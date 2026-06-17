‘बिग बॉस’, ‘ट्रेटर’, ‘राइज एंड फॉल’ जैसे दिलचस्प रियलिटी शोज के बाद अब एक और नया रियलिटी शो दस्तक देने वाला है। अमेजन प्राइम वीडियो के ओरिजनल शो ‘अलायंस’ का ऐलान कर दिया गया है। इस शो को बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट करने वाले हैं। अब शो का फॉर्मेट क्या होगा, कंटेस्टेंट्स कौन होंगे और इस रियलिटी शो से जुड़ी बाकी सभी जानकारी आपको बताते हैं।

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प्राइम वीडियो का नया शो ‘अलायंस’

प्राइम वीडियो ने रियलिटी सीरीज ‘अलायंस’ के वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस महीने 26 जून से ही शो का प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियोज पर होगा। प्राइम वीडियो पर पहली बार ऐसा होगा जब किसी रियलिटी शो के रोजाना एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। इससे पहले प्राइम वीडियो पर करण जौहर के शो ‘ट्रेटर’ का आगाज हुआ था जिसके एपिसोड हर हफ्ते जारी किए जाते थे। ‘अलायंस’ को कुणाल खेमू होस्ट करने वाले हैं।

‘अलायंस’ डच रियलिटी फॉर्मेट का हिंदी एडिशन

‘अलायंस’ टाल्पा स्टूडियोज के फेमस डच रियलिटी फॉर्मेट का पहला इंटरनेशनल अडैप्टेशन है, जिसे जॉन डी मोल ने तैयार किया है। इसके भारतीय एडिशन का निर्माण बानिजय एशिया ने किया है। हिंदी भाषा में अनस्क्रिप्टेड रियलिटी सीरीज ‘अलायंस’ 26 जून से प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम की जाएगी।

प्राइम वीडियो और कुणाल खेमू का एक कोलैबोरेशन पोस्ट में सामने आया जिसमें ये साफ बताया गया कि शो के रोजाना एपिसोड दोपहर 12 बजे देखने मिलेंगे। शो में कुणाल खेमू बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। पहली बार वो कोई रियलिटी शो होस्ट कर रहें हैं। शो में 16 कंटेस्टेंट्स जोड़ी बनाकर खेल शुरू करेंगे, लेकिन समय के साथ उनके अलायंस बदलते रहेंगे। सभी चुनौतियों को पार करने के बाद आखिर में सिर्फ एक खिलाड़ी ही विजेता बनेगा।

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प्राइम वीडियो के शो ‘अलायंस’ के कंटेस्टेंट्स

इस शो के लिए भोजपुरी एक्टर ‘रवि किशन’ और उनकी बेटी ‘रीवा किशन’ को अप्रोच किया गया है। साथ ही टीवी एक्ट्रेस ‘नीति टेलर’, कंटेंट क्रिएटर ‘रूही दोसानी’, एक्टर ‘कुशाल टंडन’, ‘आवेज दरबार’ और उनके भाई ‘जैद दरबार’, ‘उर्फी जावेद’, एक्ट्रेस ‘डेजी शाह’ और ‘मिनी माथुर’ भी इस शो में नजर आ सकते हैं। अभी इन लोगों के नाम कंफर्म बताए जा रहें हैं बाकी नामों के लिए शो का इंतजार है। करीब 16 लोग इसमें बतौर खिलाड़ी दिखाई देंगे।