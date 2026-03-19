नेटफ्लिक्स (Netflix) के बाद अब अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) भी 2026 के लिए अपनी बड़ी प्लानिंग सामने रखने जा रहा है। ‘It Starts Here’ नाम के इस खास इवेंट में प्लेटफॉर्म अपने आने वाले साल की सबसे बड़ी कंटेंट लाइनअप की घोषणा होनी वाली है। जिसे लेकर काफी उत्साह है। इस बार सिर्फ नई और चर्चित ओरिजिनल्स ही नहीं, बल्कि वो पॉपुलर सीरीज भी वापस आएंगी जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथ ही, दर्शकों की नजर नए चेहरों, ताजा कोलैबोरेशन और संभावित सरप्राइज प्रोजेक्ट्स पर भी टिकी हुई है।

कुल मिलाकर, ये इवेंट बताएगा कि 2026 में दर्शकों को प्राइम वीडियो पर किस तरह का और कितना बड़ा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। इस नई लिस्ट में हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं का भी जबरदस्त कंटेंट शामिल है। यानी अब हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ नया मिलेगा-चाहे वो ड्रामा हो, एक्शन, कॉमेडी या रियलिटी शो।

नई सीरीज की बात करें तो ‘द रिवोल्यूशनरीज़’, ‘मटका किंग’, ‘राख’, ‘लुक्खे’ और ‘वंश- द कलयुग वॉरियर्स’ जैसे बड़े टाइटल्स सामने आए हैं। खास बात ये है कि ‘वंश’ को भारत की पहली हिंदी सुपरहीरो वेब सीरीज बताया जा रहा है।

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नए सीजन के साथ लौटेंगी ये सीरीज

वहीं, दर्शकों की पसंदीदा सीरीज भी नए सीजन के साथ वापसी कर रही हैं। इसमें Farzi (सीजन 2), Panchayat (सीजन 5),‘दहाड़’ (सीजन 2) और ‘कॉल मी बे’ (सीजन 2) जैसी हिट शोज़ शामिल हैं।

रीजनल कंटेंट पर भी इस बार खास फोकस किया गया है। तेलुगु और तमिल में कई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ‘वधांधी’ और ‘इंस्पेक्टर ऋषि’ के नए सीज़न। साथ ही, पॉपुलर रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ का तेलुगु वर्जन भी देखने को मिलेगा।

आलिया और ऋतिक की प्रोडक्शन कंपनी का डिजिटल डेब्यू

इस बार कई बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस भी डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं। ऋतिक रोशन की HRX Films और आलिया भट्ट की Eternal Sunshine Productions भी नई फिल्में और सीरीज लेकर आ रही हैं।

इसके अलावा, कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें ‘रफ्तार’ (राजकुमार राव, कीर्ति सुरेश), ‘वाइब’ (कुणाल खेमू) और ‘दिलकशी’ (म्यूजिक: A. R. Rahman) शामिल हैं। ये फिल्में पहले थिएटर और फिर बाद में प्राइम वीडियो पर भी रिलीज होंगी।

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प्राइम वीडियो इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि भारत अब उनके लिए सबसे अहम मार्केट बन चुका है और यहां का कंटेंट दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 2026 में प्राइम वीडियो दर्शकों के लिए बड़ा, अलग और ज्यादा विविध कंटेंट लेकर आने वाला है। जिससे हर भाषा और हर पसंद के लोगों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा।

फिल्म VVAN- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट का भी ऐलान होने वाला है। इस फिल्म को बालाजी टेलफिल्म्स Ltd ने TVF Motion Pictures और N 11:11 प्रोडक्शंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसके प्रोड्यूसर्स हैं शोभा कपूर, एकता कपूर, अरुणभ कुमार, नीरज कोठारी। फिल्म का निर्देशन दीपक मिश्रा ने किया है।