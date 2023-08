अक्षय कुमार की ‘ओएमजी 2’ पर फिर आई मुसीबत, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

अक्षय कुमार की फिल्म ‘ओएमजी 2’ पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। फिल्म के मेकर्स को महाकाल मंदिर के पुजारियों ने लीगल नोटिस भेजा है।

अक्षय कुमार 'ओह माय गॉड 2' (Photo- Akshay Kumar/Insta)

