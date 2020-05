कॉमेडियन संजय राजौरा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में भगवान गणेश की हुई थी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वीडियो को शेयर कर राजौरा पर निशाना साधा है।

इस वीडियो में संजय राजौरा के साथ वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में राजौरा कहते हैं-‘हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिस सर्जरी भारत में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिस सर्जरी यहीं हुई है, भारत में ही हुई है। संजय राजौरा आगे कहते हैं, ‘अगर किया तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख कर तो यही लगता कि गाँजा फूँक के नहीं करना चाहिए ये सब। कौन आएगा तुम्हारे पास अगर तुम आदमी के सिर की जगह जानवर की लगा दो। टाँग की सर्जरी करते समय पता चला कि गदहे की टाँग लगा दी, तो?’

संजय राजौरा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नाराजगी जताई और कॉमेडियन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, ‘ज़रा सोचिए अगर यही भगवान श्री गणेश जी के विषय में न हो के किसी और धर्म के लिए होता तो क्या होता? कितना आसान है आस्था की हत्या करना!’ संबित पात्रा के इस ट्वीट को कॉमेडिनय कुनाल कामरा ने शेयर करते हुए संबित पात्रा पर निशाना साधा।

कुनाल कामरा ने संबित पात्रा का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें वे कह रहे हैं कि ‘500 रुपए दूंगा मंदिर में आ जाओगे। कल मंदिर में आओगे 500 दूंगा।’ कुनाल कामरा ने इस वीडियो क्लिप के साथ संबित पात्रा को जवाब देते हुए लिखा, ‘धैर्य संबित पात्रा। ये मेरे आस्था का मजाक उड़ाना बंद करो।’

उधर इसी मामले में शिवसेना के नेता रहे रमेश सोलंकी ने मुंबई के ठाणे पुलिस स्टेशन में संजय राजौरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रमेश सोलंकी ने अपने ट्विटर हैंडल पर संजय राजौरा के वीडियो के साथ ही ऑनलाइन शिकायत का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है।

Filed complaint against @urbantucchha and Team Aisi Taisi Democracy

Not just filling complaint but will make sure Sanjay and team is legally punished for mocking Hindu Gods and Goddesses and hurting Hindu sentiments

Hindu peace loving hai coward nahi #JaiSriRam

