Golmaal Again Total Collection: दर्शकों को पसंद आया रोहित शेट्टी का मैजिक, कमाई के मामले में सलमान खान को छोड़ा पीछे

रोहित शेट्टी को निश्चित तौर पर फैंस ने दिवाली पर सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है। दीपों के त्योहार के मौके पर रिलीज हुई उनकी फिल्म गोलमाल अगेन लगातार तीसरे हफ्ते भी टिकट खिड़की पर मजबूती के साथ खड़ी हुई है। भारत में फिल्म 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने से केवल एक-दो कदम दूर है। क्रिटिक्स ने फिल्म को कुछ खास रेटिंग नहीं दी थी इसके बावजूद दर्शकों को यह हंसाने में कामयाब रही। जिसका सबूत कलेक्शन के आंकड़े हैं। यह फिल्म अजय देवगन के करियर की सफल फिल्मों में शुमार हो गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के कलेक्शन के आंकड़ों को शेयर किया है। उन्होंने लिखा- शुक्रवार को फिल्म ने 2.04 करोड़, शनिवार को 3.69 करोड़, रविवार को 4.85 करोड़ और सोमवार को 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म की अब तक की कुल कमाई 194.77 करोड़ रुपए हो गई है। इस शुक्रवार को दो नई फिल्में थॉर: रागनरॉक और इत्तेफाक रिलीज हुई हैं। जिसकी वजह से गोलमाल अगेन की कमाई पर असर पड़ रहा है।

#GolmaalAgain is almost there: ₹ 200 cr mark… [Week 3] Fri 2.04 cr, Sat 3.69 cr, Sun 4.85 cr, Mon 1.25 cr, Tue 1.02 cr. Total: ₹ 195.78 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 8, 2017