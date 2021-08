जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। देश को 13 सालों बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला जिसकी खुशी अभी तक देश भर में मनाई जा रही है। लोग नीरज चोपड़ा को खूब बधाई दे रहे हैं। इसी बीच अभिनेता प्रेम चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक अलग ही अंदाज़ में ओलंपिक गोल्ड विजेता को बधाई देते नजर आए हैं।

प्रेम चोपड़ा का यह वीडियो कई लोग शेयर कर रहे हैं। चोपड़ा अपने फेमस डायलॉग, ‘प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा’ के अंदाज़ में नीरज को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब से पूरी दुनिया कहेगी नीरज नाम है मेरा, नीरज चोपड़ा।

प्रेम चोपड़ा वीडियो में कहते दिख रहे हैं, ‘सारी दुनिया मुझे जानती है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। लेकिन नीरज तुमने मौसम बदल दिया। अब सारी दुनिया बोलेगी, नीरज नाम है मेरा…नीरज चोपड़ा। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने देश का मान बढ़ाया है, एक स्टेटस, एक सम्मान दिलाया है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बधाई। पूरे देश को तुम पर नाज़ है।’

From one Chopra to another pic.twitter.com/KwIND2beU3

— Dhunji S. Wadia (@dhunji) August 8, 2021