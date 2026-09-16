केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पुनर्गठन का ऐलान किया। सरकार की ओर से 7 साल के बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। सेंसर बोर्ड की नई टीम में 18 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी और प्रसेनजीत चटर्जी का नाम प्रमुख है। इसके अलावा फिल्मकार प्रियदर्शन एवं ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज को भी बोर्ड में शामिल किया गया है।

CPFC अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता वाले नये बोर्ड का गठन तत्काल प्रभाव से तीन साल के लिए या अगले आदेश तक रहेगा। पिछली बार सीबीएफसी का पुनर्गठन अगस्त 2017 में तीन साल के कार्यकाल के लिए किया गया था। नए बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण उस बोर्ड के सदस्य 2020 के बाद भी पद पर बने रहे। ऐसा उन प्रावधानों के तहत किया गया था, जिनमें सदस्यों को उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है।

सेंसर बोर्ड की नई टीम में कौन-कौन शामिल?

सेंसर बोर्ड की नई टीम में फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम, अभिनेता मनोज जोशी, फिल्मकार अभिषेक जैन, गायक एवं पूर्व सांसद हंसराज हंस, निर्माता सुप्रिया यारलागड्डा, कवि एवं लेखक यतींद्र मिश्रा और अभिनेत्री रूपाली गांगुली भी शामिल हैं। रंगमंच निर्देशक वामन केंद्रे और लेखक रमेश पतंगे पिछले बोर्ड के केवल दो ऐसे सदस्य हैं, जिन्हें नवगठित बोर्ड में भी बरकरार रखा गया है।

निवर्तमान बोर्ड में अभिनेत्री विद्या बालन, फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री, पूर्व फुटबॉलर मिहिर भूटिया, अभिनेत्री गौतमी तडिमल्ला, वाणी त्रिपाठी टिक्कू, जीविता राजशेखर और फिल्मकार नरेश चंद्र लाल के अलावा केंद्रे और पतंगे शामिल थे। पल्लवी जोशी फिल्मकार अग्निहोत्री की पत्नी हैं। वह अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म ”द कश्मीर फाइल्स” के निर्माताओं और कलाकारों में शामिल थीं। गांगुली ने 2024 में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

सेंसर बोर्ड में शामिल होने वाले नए 18 सदस्य

क्रम संख्या नाम 1 विनोद अनुपम 2 मनोज जोशी 3 अभिषेक जैन 4 रिकी केज 5 प्रियदर्शन 6 सुनील शेट्टी 7 हंसराज हंस 8 सुप्रिया यारलागड्डा 9 यतींद्र मिश्रा 10 रूपाली गांगुली 11 प्रीति जिंटा 12 नीला माधब पांडा 13 पंकज त्रिपाठी 14 प्रसन्नजीत चटर्जी 15 पल्लवी जोशी 16 निशिगंधा वाड 17 वामन केंद्रे 18 रमेश पतंगे

यह भी पढ़ें: दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान और बेहतरीन सिनेमाई सफर के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ओर से की गई। यहां पढ़ें पूरी खबर…