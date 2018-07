बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने पिछले काफी सालों से फिल्मों से दूरी बना रखी है। लाइमलाइट से दूर एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए वह अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम और माइक्रोब्लागिंग साइट्स पर तस्वीर और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। यही वजह है कि प्रीति की फैन फालोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। प्रीति ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक नई खास ‘बिकनी’ तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद फैन्स ने उनकी पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार लगा दी।

तस्वीर को शेयर करते हुए प्रीति ने लिखा, खुशियों वाली 4th जुलाई की सभी को शुभकामनाएं, मुझे मेरे नए घर से प्यार है जो घर से दूर है। पति ने मुझे नई अमेरिकन बिकनी दिलाई है मुझे लगता है कि इसी आज पहनना एकदम सही है। पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, हाहाहा, यह सबसे फनी ड्रेस है जिसे मैंने अभी तक देखा है। आप इस ड्रेस में काफी सेक्सी लग रही हैं। 4 जुलाई की बधाई। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, आप इसमें बेहद फनी लग रही हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके पति भारत की थीम वाली बिकनी नहीं देंगेस यदि देते भी हैं तो आप इसे नहीं पहनेंगी, उम्मीद करता हूं। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, हाहाहा क्या मजेदार बिकनी है।

Happy 4th of July to everyone who celebrates it today. I love my new home away from home Husband got me a new American bikini & I thought it’s appropriate to wear it today #Ting # #Gene #independenceday #chill #la #sunshine #fireworks #suzie #fun #beach #Smile pic.twitter.com/YSB6wZH9VI

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 4, 2018