प्रेग्नेंट ईशा देओल ने बेटी को गोद में लेकर किया डांस, वायरल हो रहा वीडियो

View this post on Instagram

#preciousmoments “Radhya’s first #danceperformance on stage … with her mommy” #mothertoddler #annualday #firstperformance #maharashtrian #saris #babyandme #dancingaway #indiantredition #prideofindia #motherdaughter #takingthelegacyforward #radhyatakhtani @bharattakhtani3 @dreamgirlhemamalini #gratitude 🙏🏼♥️🧿