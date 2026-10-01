बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के सुसाइड केस में उनके एक्स बॉयफ्रेंड और आभिनेता राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त कर दिया गया है। साल 2016 1 अप्रैल को एक्ट्रेस अपने मुंबई के गोरेगांव स्थित फ्लैट में मृत पाई गई थीं। जिसके लिए राहुल राज सिंह पर प्रत्युषा को सुसाइड के लिए उकसाने और उनके साथ मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें- शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को घुटने में लगी चोट, बोले- खड़े होने में थोड़ी दिक्कत

प्रत्युषा के माता-पिता ने उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड राहुल पर आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ-साथ मारपीट और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय राहुल और प्रत्युषा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

प्रत्युषा की मौत के बाद राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जुलाई 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल को इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। पिछले 10 सालों से ये केस चल रहा था जिसके बाद अब उन्हें पूरी तरह से आरोपमुक्त कर दिया है।