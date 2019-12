बराक ओबामा के पसंदीदा गानों की लिस्ट में शामिल हुआ इस सिंगर का ‘कोल्ड मेस’ सॉन्ग

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2019 का अपने पसंदीदा गानों की फेहरिस्त साझा की है। इस लिस्ट में एक भारतीय सिंगर के गाने का भी जिक्र है। उस सिंगर का नाम है प्रतीक कुहाड़। प्रतीक के प्रशंसकों के लिए 2020 नई सौगात लेकर आया है। बता दें प्रतीक का जो गाना बराक के सॉन्ग लिस्ट में शामिल है उसका नाम है-कोल्ड मेस। यह लिस्ट 30 दिसंबर को अपने ट्विटर पर जारी किया है। बराक ओबामा ने कुल 35 गानों की लिस्ट जारी की है जिसमें प्रतीक के गाने का भी जिक्र किया है। अब इसका वीडियो यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ कर देखा जा रहा है। बराक के लिस्ट को देखकर प्रतीक ने उनको शुक्रिया भी अदा किया है।

बता दें बराक हर साल अपनी एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें वह अपनी पसंद की पुस्तक और गानों सहित कई चीजों का जिक्र करते हैं। कला प्रेमियों के लिए बराक का यह लिस्ट खासे महत्व रखता है। जब प्रतीक को इस खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। कुहाड़ कोल्ड मेस सॉन्ग साल 2018 में लिखा था जो काफी सुपरहिट हो गया था। इसके वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसे 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

This just happened and I don’t think I’ll sleep tonight. Totally flipping out. I have no idea how cold/mess even reached him but thank you @barackobama, thank you universe I didn’t think 2019 could’ve gotten better, but damn was I wrong. What an honour. https://t.co/zwaJFIQLmC

— Prateek Kuhad (@prateekkuhad) December 30, 2019