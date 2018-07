अब ‘प्रस्थानम’ से रुतबा दिखाने आ रहे संजय दत्त, सामने आया फिल्म में संजू का फर्स्ट लुक

संजय दत्त की रणबीर कपूर स्टारर बायोपिक ‘संजू’ का जलवा बॉक्स ऑफिस में अभी भी कायम है। वहीं संजय दत्त अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं। संजय जल्द ही फिल्म ‘प्रस्थानम’ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार कुछ अलग और हटकर होने वाला है। फिल्म में संजय दत्त के अलावा जैकी शॉफ, मनीषा कोइराला, अली अफजल, सत्यजीत रे दूबे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है।

पोस्टर में संजय दत्त नजर आ रहे हैं। संजय दत्त के होम प्रोडक्शन की इस फिल्म में संजय के पोस्टर में बैक लुक नजर आ रह है। फिल्म को देवा कट्टा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की शूटिंग इस वक्त लखनऊ में चल रही है। इसके अलावा संजय दत्त फिल्म ‘कलंक’ में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित भी होंगी। इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भी नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुई दत्त बायोपिक के चर्चे चारों तरफ है।

Sanjay Dutt, Jackie Shroff, Manisha Koirala, Ali Fazal, Amyra Dastur and Satyajit Dubey… First look poster of Sanjay Dutt's home-production #Prassthanam… Remake of the Telugu hit… Directed by Deva Katta… Currently being filmed in Lucknow. pic.twitter.com/N7cKOnBgtU

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 10, 2018