फिल्म क्रिटिक रोहित जयसवाल लिखते हैं- कभी-कभी गलत सहएक्टर, ओवर स्मार्ट पीआर टीम, ओवरडेटेड मार्केटिंग और रिलीज डेट आपकी फिल्म को बर्बाद कर देती है। प्रस्थानम ऊपर बताए गए बिंदुओं का सटीक उदाहरण है। मैं संजय दत्त का बड़ा फैन हूं और मानता हूं कि वह सफलता के हकदार हैं, बतौर निर्माता और अभिनेता।

Sometimes wrong supporting cast, oversmart PR team, outdated marketing and inaccurate release date can damage your film#Prassthanam is the perfect example of all the above said points,being a Huge fan of @duttsanjay I believe he deserves a bigger success both as actor & Producer