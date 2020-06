Swara Bhaskar की वेब सीरीज Rasbhari पर भड़के सेंसर बोर्ड चीफ़ प्रसून जोशी

Amazon Prime Web Series Rasbhari: स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) की अमेजन प्राइम (Amazon Prime) की नई वेब सीरीज रसभरी (Rasbhari) को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नही ले रहा है। केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इस वेब सीरीज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रसून जोशी वेब सीरीज रसभरी का कंटेंट देखकर दुखी हैं जिसमें एडल्ट कंटेंट में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रसून जोशी ने ट्वीट कर लिखा, ‘दुःख हुआ वेब सीरीज #rasbhari में असंवेदनशीलता से एक छोटी बच्ची को पुरुषों के सामने उत्तेजक नाच करते हुए एक वस्तु की तरह दिखाना निंदनीय है। आज रचनाकारों और दर्शक सोचें बात मनोरंजन की नहीं,यहाँ बच्चियों प्रति दृष्टिकोण का प्रश्न है,यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या शोषण की मनमानी।’ प्रसून जोशी के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘मेरा मानना ​​है कि फिल्मों की तरह ही वेब सीरीज कंटेंट को भी सेंसर बोर्ड द्वारा द्वार नियंत्रित किया जाना चाहिए। चीजें हाथ से निकल रही हैं। बात अब बहुत अश्लील हो गई है। कृपया सरकार से इसके बारे में कुछ करने का आग्रह करें।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फेमिनिज्म के नाम पर पर अश्लीलता परोसी जा रही है। भारत सरकार को सीरियल, वेब सीरीज को सेंसर करना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को शोषण का अधिकार नहीं देती।’

I have strongly believed that web series content need to be regulated by censor board just like movies. Things are getting out of hands. Thing has become too vulgar now. Please urge govt to do something about it.

— आर्यभट्ट (@aryabha14756356) June 26, 2020