स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे उस समय विवादों में आए, जब उनके शो में एक दर्शक ने एक महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने दावा किया था कि डेट पर खर्च किए गए पैसों के बदले उसे शारीरिक संबंध की उम्मीद थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।

प्रणित की भी जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर सार्वजनिक माफी मांगी थी। अब इस विवाद के कई महीनों बाद प्रणित ने अपना पहला लाइव शो किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह दर्शकों से बात करते हुए भावुक नजर आए और उनका साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया।

यह भी पढ़ें: ‘पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा’, यूसुफ खान से कैसे बने अभिनेता दिलीप कुमार, एक्टर ने खुद सुनाया था किस्सा

शो के दौरान इमोशनल हुए प्रणित मोरे

प्रणित के वायरल वीडियो में वह हिंदी में कहते हुए सुनाई दिए, “जब मैं स्टेज पर आया, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग मुझे अपनाएंगे या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने इतना सपोर्ट किया, खासकर जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद भी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।”

इसके तुरंत बाद वहां मौजूद फैंस चिल्लाए, “हम आपसे प्यार करते हैं।” सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी लोगों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। प्रणित ने आगे कहा, “बहुत कुछ हुआ। देखिए, मैंने पैसे कमाने या मशहूर होने के लिए स्टैंड-अप शुरू नहीं किया था। अपनी पिछली नौकरी छोड़ने के बाद, मैंने स्टैंड-अप इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती थी। मकसद हमेशा यही था कि दूसरों को भी खुशी दे सकूं। इसलिए, जब ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा बुरा लगता है।”

विवाद के बाद प्रणित की मां ने कही थी ये बात

विवाद के बाद अपनी मां से हुई बातचीत को याद करते हुए प्रणित ने कहा, “मेरी मां ने मुझसे बस एक बात कही कि तुमसे गलती हुई और तुमने माफी मांग ली। तुम्हारा व्यवहार ही यह दिखाएगा।” फिर मैंने पूछा, “अगर उन्हें फिर भी यह पसंद न आए तो?’ माँ ने कहा कि गलतियां तो हर कोई करता है। क्या तुम लोगों में कोई ऐसा है जिसने कभी कोई गलती न की हो?’ इसलिए, भाई, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मुझे एक और मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कई शो किए हैं, लेकिन यह शो और आप सभी मुझे हमेशा याद रहेंगे।”

क्या था ‘370 रुपये बिरयानी’ विवाद?

जून के पहले हफ्ते में प्रणित मोरे का एक क्राउड वर्क वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक दर्शक ने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था, जहां उसने 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी। उस व्यक्ति ने दावा किया कि जब लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसने सोचा कि खाने पर खर्च किए गए पैसों के बदले उसे शारीरिक संबंध बनाने का मौका मिलेगा। इस दौरान प्रणित मोरे ने भी बातचीत में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई।

प्रणित मोरे ने मांगी थी माफी

विवाद बढ़ने के बाद प्रणित मोरे ने एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक माफी मांगी थी। उन्होंने कहा, “मैं इस मुद्दे पर पहले बात करना चाहता था, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था। उस क्राउड वर्क वीडियो के लिए मुझे काफी नफरत मिली और यह सही भी है। उस बातचीत के दौरान मैंने कई गलत और अपमानजनक बातें कहीं। लोग हंस रहे थे और मैं बहक गया। यह मेरी समझ की बड़ी गलती थी।”

कॉमेडियन ने आगे कहा, “मैं चाहता तो वहीं उस बातचीत को रोक सकता था या उसके खिलाफ बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उसे ऐसा मंच दिया, जहां उस बात पर लोग हंस रहे थे। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी।”

यह भी पढ़ें: सेपरेशन के 2 साल बाद एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और ससुराल वालों पर लगाए मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप