370 रुपये बिरयानी विवाद के कारण स्टैंड-अप कॉमेडियन प्राणित मोरे काफी विवादों में आ गए थे। कई महीनों से वो लाइमलाइट से दूर हैं और स्टैंड-अप कॉमेडी भी नहीं कर रहे हैं। अब वो वापसी करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने नए कॉमेडी स्पेशल ‘घायल’ के साथ मंच पर वापसी का ऐलान किया है।

प्रणित मोरे के शो का विवाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था और कई सेलिब्रिटीज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। अब प्राणित अपने नए शो के जरिए उसी दौर और उससे मिली सीख को दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं।

प्राणित ने इंस्टाग्राम पर ‘घायल’ का पोस्टर शेयर किया। ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर में वह एक जगह स्थिर खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि उनके आसपास लोग धुंधले दिखाई दे रहे हैं। यह पोस्टर बीते कुछ महीनों में उनकी जिंदगी में आए उथल-पुथल का प्रतीक माना जा रहा है।

पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उस अनुभव के बाद मैं कैसा इंसान बनता हूं, यह मैं तय कर सकता हूं। ‘घायल’ उसी सफर की कहानी है। इसकी शुरुआत मुंबई से होगी।”

कुछ दिन पहले किया था लाइव शो

कुछ दिन पहले ही प्राणित मोरे ने अपने एक लाइव शो के दौरान पहली बार इस विवाद पर खुलकर बात की। बताया जाता है कि यह शो 14 जून को जॉर्जिया में हुआ था। मंच पर आते ही वह भावुक हो गए और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया।

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उन्होंने कहा, “जब मैं स्टेज पर आया तो मुझे लगा कि पता नहीं लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन आप सभी ने जो प्यार और समर्थन दिया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी आपने मेरा साथ दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।” इसके बाद दर्शकों ने “वी लव यू” के नारे लगाए और जोरदार तालियां बजाईं थी।

विवाद के असर को याद करते हुए प्राणित ने कहा था, “मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। मैंने स्टैंड-अप कॉमेडी पैसे कमाने या मशहूर होने के लिए शुरू नहीं की थी। अपनी नौकरी के बाद मैंने यह इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती थी। मेरा मकसद लोगों को भी हंसाना और खुशी देना था। जब ऐसा नहीं हो पाता, तो दुख जरूर होता है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

मां की सलाह ने बदली सोच

प्राणित ने बताया कि विवाद के बाद उनकी मां ने उन्हें एक अहम सलाह दी थी। उन्होंने कहा, “मां ने मुझसे सिर्फ एक बात कही— ‘तुमसे गलती हुई और तुमने माफी भी मांग ली। अब तुम्हारा व्यवहार ही बताएगा कि तुमने उससे क्या सीखा।’ मैंने उनसे पूछा कि अगर लोग फिर भी मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? इस पर मां ने कहा, ‘हर इंसान से गलती होती है। क्या यहां कोई ऐसा है जिसने कभी गलती न की हो?’ इसलिए मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे एक और मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने बहुत सारे शो किए हैं, लेकिन इस शो और आप सभी को हमेशा याद रखूंगा।”

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क्या था 370 रुपये बिरयानी विवाद?

जून की शुरुआत में प्राणित मोरे का एक क्राउड-वर्क वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक दर्शक ने बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था, जहां उसने 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई।

इसके बाद उस शख्स ने कहा कि लड़की को घर छोड़ने के बाद उसे उम्मीद थी कि खर्च किए गए पैसों के बदले उसे यौन संबंध का मौका मिलेगा। उसने कहा, “मैंने उससे कहा कि मैंने 370 रुपये खर्च किए हैं, इसलिए मैं अपने पैसों की पूरी कीमत वसूल करूंगा।”

इस बयान और बातचीत के दौरान प्राणित की प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने दर्शक की टिप्पणी के साथ-साथ प्राणित मोरे की भी आलोचना की। जब ये विवाद बढ़ा तो प्रणित मोरे को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। विवाद के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…