एक्टर प्रकाश राज इन दिनों अपनी मां के निधन के बाद भावुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना पर उन्होंने कड़ा जवाब दिया है। उनकी मां सुवर्णलता राज का 31 मार्च को बेंगलुरु में निधन हो गया था, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति-रिवाजों से किया गया और उसी की एक तस्वीर के कारण प्रकाश राज को ट्रोल किया गया।

दरअसल, एक्टर की मां के अंतिम संस्कार की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो परिवार के साथ चर्च में बैठे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को नास्तिक बताया था। इसी बात लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब वह ऊपरवाले में विश्वास नहीं करते, तो उन्होंने मां का अंतिम संस्कार धार्मिक परंपराओं से क्यों किया।

इस पर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो टूक जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी मां करती थीं। मैं कौन होता हूं उन्हें उनके विश्वास के अनुसार दफनाए जाने के अधिकार से वंचित करने वाला? यह एक बुनियादी सम्मान है, जो हम एक-दूसरे को देते हैं। क्या नफरत फैलाने वाले ये राक्षस इसे समझेंगे?”

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Yes. I don’t believe in god .. but my mother believed in her god . Who am i to deny her .. the right to be buried according to her belief. This is the basic respect we give one another. Will you Hate mongering monsters understand this #justasking https://t.co/vD1GhySf3M — Prakash Raj (@prakashraaj) April 2, 2026

बेंगलुरु के सेंट माइकल चर्च में फ्यूनरल मास के बाद उन्हें सेक्रेड हार्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े करीबी लोग मौजूद रहे।

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इससे पहले प्रकाश राज ने मां की सेहत को लेकर भी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनके दिमाग में सिस्ट था, जिसकी सर्जरी के बाद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी और वह कई बार अपने करीबी लोगों को भी पहचान नहीं पाती थीं।