नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने 21वें दिन एक अलग ही रूप ले लिया, जब उन्हें जबरन प्रदर्शन की जगह से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जबरदस्ती सफेद चादर के पीछे छिपाते हुए ले जाती दिखी।

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इस घटनाक्रम के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आम जनता के साथ-साथ कई सेलेब्स की भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रकाश राज, विशाल ददलानी, काम्या पंजाबी जैसे एक्टर्स के रिएक्शन इस मामले पर देखने मिल रहे हैं। इन सभी एक्टर्स ने सरकार की जमकर आलोचना की है। इस घटना को लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का नाम दिया है।

सोनम वांगचुक को उनके अनशन से जबरन उठाकर ले जाने पर एक्टर प्रकाश राज ने सरकार को निशाना बनाते हुए एक्स पर लिखा- ‘दुनिया एक ऐसी कायर सरकार को देख रही है, जो युवाओं से संवाद करना नहीं चाहती, बल्कि तानाशाहों की तरह व्यवहार करना चाहती है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन को बाधित करना और सोनम वांगचुक को जबरन हिरासत में लेना डर और असुरक्षा का संकेत है। यह बेहद शर्मनाक है।’

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World is witnessing a Coward government who don’t want to engage in a dialogue with the youth but want to behave like Dictators . Forcibly taking away ⁦@Wangchuk66⁩ and disrupting Students peaceful protest is a sign of Fear . What a SHAME #justasking pic.twitter.com/IrRKNQ9aFN — Prakash Raj (@prakashraaj) July 18, 2026

इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा- ‘पर्दे के पीछे क्या है? 56 इंच का डरा हुआ नंगापन।’

Parde ke peeche kya hai

Chappan inch ka Dara hua Nangapan

Whats behind the screen

56 inches of Shivering Nakedness #justasking pic.twitter.com/MQSWvYBCPU — Prakash Raj (@prakashraaj) July 18, 2026

टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी जो अक्सर इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बोलना पसंद करती हैं उन्होंने भी सरकार की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा- ‘मैं पूरी तरह सुन्न हूँ, गुस्से में हूँ और बेहद आहत भी। हमारे भविष्य के साथ आखिर हो क्या रहा है? सोनम वांगचुक जी जैसे दूरदर्शी व्यक्ति को परीक्षा घोटालों से प्रभावित लाखों छात्रों के लिए सिर्फ़ ईमानदारी और जवाबदेही की मांग करते हुए तीन हफ्तों तक केवल पानी के सहारे अनशन करना पड़ा। आज उन्हें पुलिस जबरन अस्पताल ले गई, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उनसे संवाद करने को तैयार नहीं हैं।’

I am completely numb, angry, and heartbroken. What is happening to our future?

A visionary man like Sonam Wangchuk ji had to fast for three weeks on nothing but water to demand basic honesty and accountability for millions of students affected by exam scams. Today, he was… — Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) July 18, 2026

एक्ट्रेस ने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे लिखा-‘एक सच्चा लोकतंत्र अपने लोगों की बात सुनता है, उनकी शांतिपूर्ण आवाज को उसकी अंतिम सीमा तक पहुँचने के लिए मजबूर नहीं करता। आखिर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा देश छोड़कर जा रहे हैं?’

बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बारे में अपना गु्स्सा जाहिर करते हुए एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा- ‘देखी है आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को जबरन उठा कर ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, इसे देख मेरा दिल टूट गया है। मेरे देश वालों कब जागोगे, अब ही जागोगे तो कब जागोगे। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि कैसे भी इसमें कुछ कर पाऊं। इस समय गुस्से से मेरा भेजा फट रहा है।’

20 दिन का अनशन पूरा करने के बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर देशभर के लोगों से 20 जुलाई को होने वाले CJP के ‘चलो संसद’ मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने इसे एक शांतिपूर्ण जनआंदोलन बताते हुए कहा कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने नागरिक छात्रों के समर्थन में आगे आते हैं और संसद तक मार्च में भाग लेते हैं।