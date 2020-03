दिल्ली हिंसा को लेकर प्रकाश राज का फूटा गुस्सा, कहा- ‘इन बर्बर लोगों को सत्ता में….’

एक्टर प्रकाश राज ने दिल्ली हिंसा को लेकर परोक्ष रूप से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा में अब तक 42 की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद दिल्ली के हालात पर प्रकाश राज ने गुस्सा जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। प्रकाश राज ने लिखा, ‘हम एक समाज के रूप में क्या बन गए हैं… हर एक मतदाता की अंतरात्मा को देखते हुए पूछ रहा हूं, जिसने इन बर्बर लोगों को अपने वोट से सत्ता में पहुंचाया …’

प्रकाश राज ने ट्वीट के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों से जुड़े बीबाीसी का एक वीडियो को भी शेयर किया है। यह वीडियो मुस्लिम घरों, मस्जिद और इलाके से उनके पलायन को लेकर है।

प्रकाश राज ने इससे पहले भी दिल्ली हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। प्रकाश राज ने लिखा, ‘श्री प्रधान मंत्री..श्री गृहमंत्री और आपकी पार्टी के घृणित बयान देने वालों ने हमारे देश को खराब कर दिया है…। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।’

प्रकाश राज ने इसके साथ ही मीडिया पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि जब भी वे झूठ बोलना चाहते हैं वे मीडिया को खरीद लेते हैं। पढ़ें ट्विट- ‘स्टेटमेंट चेतावनी … जब वे एक झूठ बोलना चाहते हैं … वे मीडिया खरीदते हैं।’

गौरतलब है कि सीएए (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी लाशों का मिलना जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोमवार को भी गोकुलपुरी स्थित नाले से एक लाश और भागीरथपुरा के नाले से दो लाश बरामद हुईं हैं। वहीं हिंसा में करीब 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है।

What have we become as a society .. #JustAsking the conscience of every single voter who voted these barbarians to power … pic.twitter.com/6kiQpaR12D

— Prakash Raj (@prakashraaj) February 29, 2020