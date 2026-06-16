कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नारों को काफी समर्थन मिल रहा है और आम लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने इस आंदोलन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने यह तक कह दिया कि इस पार्टी और उसका समर्थन करने वाले लोग भारत की अखंडता को कमजोर करने के लिए फूट डालने वाली सोच अपना रहे हैं। बता दें कि पवन का यह बयान अभिनेता प्रकाश राज और सोनम वांगचुक के बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के एक दिन बाद आया है।

उन्होंने पार्टी का समर्थन करने वालों को छोटी सोच वाला भी कहा। जानकारी के लिए बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को अक्सर युवाओं के नेतृत्व वाला राजनीतिक आंदोलन कहा जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से यह संगठन शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, खासकर नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहा है।

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क्या बोले पवन कल्याण?

नई दिल्ली के एक होटल में जन सेना पार्टी (JSP) की मीटिंग को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, “आपने हाल ही में कॉकरोच के बारे में सुना होगा। इससे मुझे ‘सुमति शतकम’ (नैतिकता पर आधारित तेलुगु किताब) की याद आ गई। एक छोटा सा जीव या चींटी भी एक ताकतवर सांप को मार सकती है।”

उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह छोटी सोच वाले लोग और जिन्हें इस देश की राजनीति की गहराई की समझ नहीं है, वे देश की एकता को कमजोर करने के लिए बंटवारे का इस्तेमाल करेंगे। हमें ऐसी सोच का शिकार नहीं होना चाहिए। जब ​​करोड़ों छोटी सोच वाले लोग एक साथ आते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, तो उनका असर जबरदस्त हो सकता है। इसलिए, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।” बता दें कि पवन कल्याण की जन सेना पार्टी, भाजपा की सहयोगी पार्टी है।

प्रकाश राज करते हैं सीजेपी का समर्थन

कॉकरोच जनता पार्टी के बेंगलुरु विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए प्रकाश राज ने कहा था कि कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र-विरोधी, पाकिस्तानी या आतंकवादी कहकर चुप नहीं कराया जा सकता। इंडिया टुडे के अनुसार, उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं तो हमें डर नहीं लगता, अगर आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं तो हमें डर नहीं लगता, अगर आप उन्हें कॉकरोच कहते हैं तो हमें डर नहीं लगता।

चुने हुए नेताओं को अपना काम करना चाहिए। आपने समीकरण क्यों बदल दिया है? आप राजनीति कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। नहीं, इस देश के युवाओं ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया है।”

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