Prakash Raj: मशहूर फिल्म स्टार प्रकाश राज किसी भी मुद्दे पर काफी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। वो कई बार बीजेपी सरकार की खुले तौर पर मुखालफत कर चुके हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान सुदर्शन न्यूज के एंकर पर काफी भड़क गए। दरअसल सुदर्शन न्यूज के एंकर सुरेश चव्हाणके प्रकाश राज का इंटरव्यू कर रहे थे। इसी दौरान प्रकाश राज ने बीजेपी और आरएसएस पर उनकी देशभक्ति को लेकर काफी आरोप लगाए। प्रकाश राज ने इंटरव्यू के दौरान आरएसएस पर हमाला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों में 1947 के बाद देशभक्ति जन्मी। इनमें ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो देशभक्त हो। बकौल प्रकाश राज, देशभक्ति का डेट ऑफ बर्थ बताऊं। उनकी देशभक्ति का जन्म अगस्त 1947 में हुआ। इससे पहले वह देशभक्त नहीं थे। वो अंग्रेजों के साथ भीख मांग रहे थे। आरएसएस के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं है जो देशभक्त हो। यही नहीं प्रकाश राज ने सरदार पटेल और भगत सिंह की बात करने वाली आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ‘सरदार पटेल ने स्वयं आरएसएस को बैन किए हुए थे। आरएसएस ने भीख मांगा। भगत सिंह का नाम जो आप आरएसएस और बीजेपी के लोग ले रहे हो न वो आपके नहीं थे। वो मार्क्स और वाम विचारधारा के थे।’

The defining moment of Suresh Chavhanke's career when @prakashraaj tells him: "aap patrakaar nahi hain"pic.twitter.com/0MNI0zoOOT

— Zainab Sikander (@zainabsikander) May 15, 2019