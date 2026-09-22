तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले विजय पर निशाना साधने वाले दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज ने अब कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार के प्रदर्शन का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही उन्होंने विजय सरकार को कम से कम एक साल का समय देने की बात कही है।

प्रकाश राज ने तिरुचिरापल्ली में एएनआई से बात करते हुए कहा कि विजय सिर्फ उन लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, बल्कि उन लोगों के भी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। उनके मुताबिक सरकार को अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

प्रकाश राज बोले- 120 दिन में फैसला करना जल्दबाजी

प्रकाश राज ने कहा कि विजय की सरकार को सत्ता में आए अभी करीब 120 दिन ही हुए हैं। ऐसे में उसके काम को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। उन्होंने माना कि चुनाव से पहले उन्हें विजय को लेकर कई सवाल और आशंकाएं थीं और वह इन्हें सार्वजनिक तौर पर भी उठा चुके हैं।

हालांकि, अब उनका कहना है कि जनता ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है, इसलिए सरकार को काम करने का वक्त मिलना चाहिए। प्रकाश राज ने कहा कि अगर एक साल बाद भी सरकार उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती है, तो वह खुद सवाल उठाएंगे।

पहले बजट का इंतजार कर रहे हैं प्रकाश राज

प्रकाश राज ने यह भी कहा कि वह विजय सरकार के पहले बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए तुरंत आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों से किसी की व्यक्तिगत पसंद अलग है। उनके मुताबिक लोकतंत्र और जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए।

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विजय के विदेश दौरे पर भी बोले प्रकाश राज

विजय के हालिया विदेश दौरे और ब्रिटेन में अभिनेता अजित कुमार से उनकी मुलाकात पर भी प्रकाश राज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विजय का विदेश जाना या अपने दोस्त अजित से मिलना अपने आप में गलत नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से वह विदेश गए थे, क्या वह पूरा हुआ।

प्रकाश राज ने कहा कि विजय ने दावा किया है कि इस दौरे से कई हजार करोड़ रुपये के निवेश आए हैं। इसलिए उनके मुताबिक ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि सरकार अपने बताए उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाती है।

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चुनाव से पहले विजय पर साधा था निशाना

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाश राज विजय की राजनीति को लेकर काफी मुखर थे। उन्होंने विजय के राजनीतिक करियर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लोगों ने उन्हें उनके अभिनय और फिल्मों के लिए प्यार दिया है, राजनीति के लिए नहीं। उन्होंने यह भी सवाल किया था कि विजय ने तमिलनाडु और वहां के लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर कब आवाज उठाई।

अब चुनाव के बाद प्रकाश राज का रुख यह है कि विजय की पार्टी ने सरकार बना ली है, इसलिए फिलहाल उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर एक साल बाद सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, तो वह सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।