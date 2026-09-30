Prahaar Trailer: अभिनेता राजकुमार राव फिल्म ‘प्रहार’ का ट्रेलर आ चुका है। वैसे तो अब तक साल 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों पर अब तक कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं। जिनमें मुंबई में हुए हमले के बारे में दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म में इस घटना से जुड़े एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की गिरफ्तारी से लेकर उसे मिली फांसी तक की कहानी दिखाई गई है।

जी हां! इस फिल्म की कहानी सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की है, जिन्होंने अजमल कसाब के खिलाफ चले मुकदमे में महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी की थी। ‘प्रहार’ के ट्रेलर की शुरुआत राजकुमार राव की आवाज से होती है। वह पूछते हैं, “क्या आपको 26 नवंबर की रात CST स्टेशन पर हुआ हमला याद है?” इसके बाद एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि वह उस रात को कभी नहीं भूल सकती।

इसके बाद कोर्टरूम के अंदर की कहानी दिखाई जाती है। जहां उज्जवल निकम के किरदार में नजर आ रहे राजकुमार राव गवाहों से सवाल करते हैं और कसाब को मुंबई हमलों और हुई मौतों का दोषी साबित करने के लिए केस तैयार करते दिखाई देते हैं।

इसके बाद ट्रेलर में दिखाया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निकम को चेतावनी दी जाती है कि इस बार वह सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की ओर से केस नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दुनियाभर की मीडिया की नजर इस मुकदमे पर है। इसके जवाब में राजकुमार राव का किरदार कहता है, “आइए दुनिया को भारत और पाकिस्तान का फर्क दिखाते हैं।”

फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। यही वह जगह है, जहां 26 नवंबर 2008 की रात कसाब और उसके साथियों ने हमला किया था। फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं और कहानी मुख्य रूप से कसाब के खिलाफ हुई कोर्टरूम की कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है।

यह भी पढ़ें: ‘दादा’ और ‘प्रहार’ से पहले देखें राजकुमार राव के निभाए ये यादगार रियल-लाइफ किरदार

ट्रेलर में दिखाया गया है कि तमाम सबूतों के बावजूद कसाब को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। राजकुमार राव का किरदार कहता है, “यहां आतंकवादी को भी संविधान सुरक्षा देता है।” वहीं सिकंदर खेर कसाब के वकील की भूमिका में केस में कई खामियां होने की दलील देते नजर आते हैं। आशीष विद्यार्थी जज की भूमिका में हैं।

फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। यही वह जगह है, जहां 26 नवंबर 2008 की रात कसाब और उसके साथियों ने हमला किया था। फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं और कहानी मुख्य रूप से कसाब के खिलाफ हुई कोर्टरूम की कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है।