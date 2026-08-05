Pradeep Rawat Family Tree: टीवी शो ‘महाभारत’ और ‘गजनी’, ‘लगान’ समेत साउथ की भी कई फिल्मों में काम कर चुके मशहूर अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया है। वह लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की जानकारी सबसे पहले अभिनेता यशपाल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट शेयर करके दी। एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा, “प्रदीप रावत की आत्मा को भगवान शांति दे।”

इसके बाद में प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने एचटी से बात करते हुए अभिनेता के निधन की पुष्टि की। मैनेजर ने बताया, “उन्हें (प्रदीप) कैंसर था और यह बीमारी फिर से लौट आई थी।” सिद्धार्थ तिवारी ने यह भी बताया कि प्रदीप रावत पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। अभिनेता के निधन की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस को भी गहरा दुख हुआ है। वहीं परिवार का भी बुरा हाल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रदीप रावत के परिवार में कौन-कौन हैं।

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अभिनेता बनने से पहले बैंक में नौकरी करते थे प्रदीप

प्रदीप अंबाला के रहने वाले थे। वह अपने पिता की तरह भारतीय सेना में जाना चाहते थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला। एक्टर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जबलपुर में एक बैंक में नौकरी की और फिर वह राज बब्बर के थिएटर ग्रुप ‘एकजुट थिएटर’ से जुड़ गए। यहां से ही उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखीं।

ऐसा मिला था प्रदीप रावत को ‘अश्वत्थामा’ का किरदार

जब अभिनेता थिएटर कर रहे थे, तभी राज बब्बर के एक दोस्त की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने ही एक्टर को सलाह दी कि वह ‘महाभारत’ में अश्वत्थामा के रोल के लिए ऑडिशन दें। फिर एक्टर ने ऑडिशन दिया और वो रोल उन्हें मिल गया। इस तरह प्रदीप रावत की अभिनय की दुनिया में एंट्री हुई।

प्रदीप रावत ने की थी दो शादियां

अब अभिनेता के परिवार की बात करें, तो उन्होंने दो शादियां की थीं। हालांकि, उनकी पहली पत्नी कौन थी और नाम क्या था, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बारे में खुद अभिनेता ने ही सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। प्रदीप ने बताया कि पत्नी ने उन पर हैरेसमेंट के झूठे आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। उनकी पहली शादी सिर्फ साढ़े पांच महीने में चल पाई और फिर तलाक हो गया।

इसके बारे में बात करते हुए अभिनेता ने कहा, “साढ़े 5 महीने में तलाक हो गया था। वो प्रेगनेंट थीं और उनके पेट में मेरा बच्चा था। उन्होंने सोचा कैसे मुझसे वसूली की जाए, तो उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उस समय 498-A का तहलका मचा हुआ था। मुझ पर उनके घरवालों ने इल्जाम लगाया कि इसने शराब पीकर हमारी बेटी को मारा, विलेन है ये। एक महीने में वो केस बंद हो गया। उसका कहीं और दिल लग गया, कोई और मैच मिल गया। तो उन्होंने हमारे वकील के पास आकर हाथ जोड़कर गुनाह कबूल किए। फिर हमारा तलाक का केस खत्म हो गया।”

प्रदीप रावत की दूसरी पत्नी हैं कल्याणी

प्रदीप रावत ने फिर दूसरी शादी कल्याणी से की, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। हालांकि, वह लाइमलाइट से दूर रहती हैं। उन्हें ज्यादातर पब्लिक इवेंट्स में पति के साथ ही देखा जाता था। प्रदीप रावत और कल्याणी की मुलाकात फिल्म ‘स्टालिन’ के सेट पर हुई थी।

एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया था कि कल्याणी सख्त स्वभाव की लगती थीं, लेकिन किस्मत उन्हें करीब ले आई। एक दिन कल्याणी की कार खराब हो गई और उनके मैनेजर ने प्रदीप से पूछा कि क्या वह किसी एक्टर को उनके साथ भेज सकते हैं। प्रदीप ने हिचकिचाते हुए हां कह दिया और वह एक्टर कोई और नहीं, बल्कि कल्याणी थीं।

घर लौटते समय उनके नंबर एक्सचेंज हुए और फिर कुछ महीनों तक डेटिंग करने के बाद, दोनों ने 2006 में शादी कर ली। बता दें कि प्रदीप रावत का बेटा भी है, जिसका नाम विक्रमादित्य रावत है। प्यार से एक्टर उसे विक्रम रावत बुलाते थे।

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