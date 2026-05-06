अभिनेता प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘फौजी’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब इस मूवी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, फिल्म प्रोडक्शन की एक गाड़ी का मंगलवार सुबह हैदराबाद के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुरमेट के पास एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हैं।

फिल्म के प्रोडक्शन यूनियन के छह सदस्य सवार यह गाड़ी तय शूट के लिए रामोजी फिल्म सिटी जा रही थी, तभी चालक का नियंत्रण खो गया और गाड़ी सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक क्रू सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी पांच लोग अलग-अलग स्तर पर घायल हो गए। उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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वहीं, पुलिस मौके पर पहुंची, जो चौटुप्पल थाना क्षेत्र में टूप्रानपेट पुल के पास आता है और मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल हादसे के कारण की जांच जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चालक का वाहन पर नियंत्रण खो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने अभी अंतिम कारण की पुष्टि नहीं की है। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ, वह हैदराबाद-विजयवाड़ा हाईवे का हिस्सा है। यह एक व्यस्त रास्ता है, जहां सुबह के समय यात्रियों और कमर्शियल गाड़ियों की भारी आवाजाही रहती है।

रोकी गई ‘फौजी’ की शूटिंग

डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार, मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। इस घटना के बाद ‘फौजी’ की शूटिंग रोक दी गई। फिल्म का प्रोडक्शन रामोजी फिल्म सिटी में चल रहा था और दुर्घटना के समय यूनिट वहीं जा रही थी।

क्या है फौजी की कहानी?

बता दें कि प्रभास की फिल्म ‘फौजी’ की कहानी 1940 के दशक और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली ‘आजाद हिंद फौज’ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रभास के साथ फिल्म में नई एक्ट्रेस इमानवी भी नजर आएंगी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर भी सहायक भूमिकाओं में हैं।

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