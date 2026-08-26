फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी आने वाली फिल्म ‘स्पिरिट’ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रभास स्टारर यह फिल्म 5 मार्च 2027 को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वांगा ने यह भी बताया कि वह और विजय देवरकोंडा अपनी चर्चित फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को इसकी 10वीं सालगिरह पर एक एक्सटेंडेड वर्जन के साथ दोबारा सिनेमाघरों में लाने की तैयारी कर रहे हैं।

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5 मार्च 2027 को ही रिलीज होगी ‘स्पिरिट’

अपने भाई प्रणय रेड्डी वांगा के प्रोडक्शन हाउस भद्रकाली पिक्चर्स के तहत बन रही फिल्म ‘रोमांचकम’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान संदीप रेड्डी वांगा ने ‘स्पिरिट’ की रिलीज डेट को लेकर स्थिति साफ की।

उन्होंने कहा कि ‘स्पिरिट’ 5 मार्च 2027 को ही रिलीज होगी और इसमें कोई शक नहीं है। फिल्म की शूटिंग के बारे में उन्होंने बताया कि 40 दिनों का शूट पूरा हो चुका है, जबकि करीब 65 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है। वांगा को भरोसा है कि फिल्म का बाकी काम तय समय पर पूरा हो जाएगा।

इस बयान के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि प्रभास की दूसरी फिल्मों में व्यस्तता की वजह से ‘स्पिरिट’ की रिलीज आगे खिसक सकती है। प्रभास की एक और बड़ी फिल्म ‘फौजी’ भी पाइपलाइन में है, जिसे हनु राघवपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं और यह दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है।

प्रभास का दिखा था दमदार फर्स्ट लुक

इस साल की शुरुआत में ‘स्पिरिट’ का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया था। इसमें प्रभास शर्टलेस नजर आए थे और उनके शरीर पर चोटों के निशान और पट्टियां दिखाई दे रही थीं। वहीं, तृप्ति डिमरी उनके लिए लाइटर पकड़े नजर आई थीं। पोस्टर सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई थी।

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‘वाराणसी’ से 37 दिनों का अंतर

‘स्पिरिट’ के बाद 7 अप्रैल 2027 को एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्मों के बीच करीब 37 दिनों का अंतर है। जब संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया कि क्या यह अंतर बॉक्स ऑफिस के लिहाज से पर्याप्त है, तो उन्होंने किसी तरह की चिंता से इनकार किया। वांगा ने कहा कि करीब 37 दिनों का गैप उनकी फिल्म ‘स्पिरिट’के लिए काफी है।

10वीं सालगिरह पर फिर सिनेमाघरों में आएगी ‘अर्जुन रेड्डी’

संदीप रेड्डी वांगा ने ‘अर्जुन रेड्डी’ को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वह और विजय देवरकोंडा फिल्म को 10वीं सालगिरह पर एक्सटेंडेड वर्जन के साथ दोबारा रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं।

‘अर्जुन रेड्डी’ 25 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने संदीप रेड्डी वांगा और विजय देवरकोंडा दोनों को देशभर में पहचान दिलाई थी। वांगा के मुताबिक, नए वर्जन के लिए विजय देवरकोंडा को करीब दो से तीन दिन डबिंग करनी होगी, जबकि वह खुद फिल्म पर करीब 15 से 20 दिन काम करेंगे।

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विजय देवरकोंडा ने भी मंगलवार शाम फिल्म के 9 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा कि 9 साल पूरे हो गए हैं और अगले साल फिर सिनेमाघरों में मुलाकात होगी।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि ‘अर्जुन रेड्डी’ के एक्सटेंडेड कट में कौन-से नए सीन जोड़े जाएंगे और इसकी लंबाई मूल फिल्म से कितनी ज्यादा होगी। मूल फिल्म करीब 187 मिनट लंबी थी।

‘अर्जुन रेड्डी’ का बना था ‘कबीर सिंह’

बता दें कि ‘अर्जुन रेड्डी’ का हिंदी रीमेक ‘कबीर सिंह’ बनाया गया था। इसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दुनियाभर में करीब 377 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।