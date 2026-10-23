तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने 23 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच, साल 2024 में रिलीज हुई साइंस-फिक्शन फिल्म ‘कल्कि 2898 AD’ के निर्देशक नाग अश्विन ने फैंस को एक खास सरप्राइज दे दिया है।

उन्होंने फिल्म में बाउंटी हंटर भैरव के रूप में प्रभास की वापसी की झलक शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। नाग अश्विन के इस खास अंदाज ने प्रभास के फैंस के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया।

प्रभास का 47वां जन्मदिन

‘कल्कि 2898 एडी’ के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट सामने आया जिसमें प्रभास को जन्मदिन की बधाई दी गई।

पोस्ट में लिखा, भारतीय सिनेमा के सुपरहीरो को, हर पीढ़ी के चहेते डार्लिंग और रिबेल स्टार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम आपके साथ एक और भव्य सिनेमाई सफर शुरू करने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।

प्रभास के जन्मदिन के मौके पर दुनियाभर के फैंस के साथ-साथ उनके साथ काम कर चुके फिल्ममेकर्स ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

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To the superhero of Indian Cinema…

Happy Birthday to the Darling of every generation, Rebel Star #Prabhas.



We are excited to embark on another epic cinematic journey with you… #Kalki2898AD ⚡ pic.twitter.com/uE5GQAOr4c — Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) October 23, 2026

फिल्म ‘कल्कि 2898 AD’ से प्रभास का पहला लुक

32 सेकेंड के इस वीडियो में भैरव की वापसी के लिए ब्लू स्क्रीन सेट तैयार करते हुए क्रू मेंबर्स नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्क्रीन पर भैरव इज बैक लिखा हुआ नजर आता है। प्रभास अपने फेमस आर्मर लुक में नजर आते हैं और अपनी गाड़ी बुज्जी में बैठ जाते हैं। इसके बाद डायरेक्टर नाग अश्विन एक्शन कहते हैं और भैरव की वापसी का सीन शुरू किया जाता है।

नहीं दिखा प्रभास का चेहरा

बता दें कि प्रमोशनल वीडियो में अभी प्रभास का पूरा लुक सामने नहीं आया है। वीडियो में वह एक ऊंचे ढांचे पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन उनका चेहरा पूरा दिखाई नहीं देता है। इसके बाद स्क्रीन पर ‘हैप्पी बर्थडे भैरव’ लिखा नजर आता है और प्रभास की एक झलक देखने को मिलती है। लंबे बालों और दाढ़ी वाले लुक में प्रभास एक बार फिर बाउंटी हंटर भैरव के किरदार में लौटते दिखाई देते हैं।

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इस छोटे से वीडियो को देखकर ही फैंस के बीच प्रभास के लुक और इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। फैंस लगातार अपनी विश एक्टर को भेज रहे हैं।

फिल्म ‘कल्कि 2898 AD’ में क्या हुआ बदलाव

अमिताभ बच्चन और कमल हासन कल्कि 2898 AD 2 में वापसी कर रहे हैं। वहीं, दीपिका पादुकोण ने फिल्म छोड़ दी है। साई पल्लवी और आलिया भट्ट के नाम उनकी जगह लेने के लिए चर्चा में थे, लेकिन निर्देशक नाग अश्विन ने साफ कर दिया है कि फिल्म में कोई नया किरदार नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि, दीपिका की जगह कौन लेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।