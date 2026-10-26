इस वक्त प्रभास की फिल्म ‘फौजी’ विवादों में घिरी नजर आ रही है। फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्रण से उनके परपोते चंद्र कुमार बोस ने आपत्ति जताई है। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं पर ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने निर्देशक हनु राघवपुड़ी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी की है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि ‘फौजी’ का टीजर हटाया जाए और ऐसा टीजर जारी किया जाए, जिसमें इतिहास को गलत तरीके से न दिखाया गया हो।

यह विवाद 23 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब प्रभास के 47वें जन्मदिन पर फिल्म ‘फौजी’ का टीजर रिलीज किया गया। टीजर में साल 1942 में बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर की मुलाकात दिखाई गई है।

इसमें नेताजी, प्रभास के किरदार को हिटलर से मिलवाते हैं और उसे एक जासूस, सैनिक और रणनीतिकार बताते हैं, जिसने अंग्रेजों की खुफिया व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। इसी बात पर आपत्ति जताई जा रही है कि फिल्म में नेताजी जैसी ऐतिहासिक शख्सियत को एक काल्पनिक किरदार से जोड़कर दिखाया गया है।

परिवार ने की टीजर हटाने की मांग

सोमवार को चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर फिल्म ‘फौजी’ का टीजर हटाने की मांग की। उन्होंने लिखा, “इतिहास के साथ काल्पनिक कहानी को मिलाना अपराध है। मुझे उम्मीद है कि निर्देशक हनु राघवपुड़ी और उनकी टीम टीजर हटाकर नया टीजर जारी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इतिहास को गलत तरीके से पेश न किया जाए। उम्मीद है कि प्रभास भी इस बात को पढ़ेंगे।”

सुभाष चंक्र बोस के परिवार को क्यों है आपत्ति?

इससे पहले रविवार को आईएएनएस से बातचीत में चंद्र कुमार बोस ने अपनी आपत्ति की वजह बताई थी। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता भारत की आजादी की लड़ाई और उससे जुड़े नेताओं को पर्दे पर दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

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उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय नायकों से जुड़े मामलों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना और काल्पनिक बातें जोड़ना, मेरे विचार से अपराध है।” चंद्र कुमार बोस ने आरोप लगाया कि फिल्म में नेताजी और हिटलर की मुलाकात को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे नेताजी की छवि और उनके योगदान का महत्व कम होता है।

चंद्र कुमार बोस ने बताई नेताजी और हिटलर की मुलाकात की असली वजह

चंद्र कुमार बोस ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात के दौरान वैश्विक राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत की आजादी के लिए मदद मांगी थी। उनका मानना था कि उस समय जर्मनी और जापान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मदद कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नेताजी फासीवाद के सख्त खिलाफ थे और लोकतंत्र व लोगों के अधिकारों में विश्वास रखते थे।

चंद्र कुमार बोस ने हिटलर की किताब ‘मीन कैम्फ’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें भारत के इतिहास, विरासत और संस्कृति को लेकर हिटलर की समझ सीमित नजर आती है। बोस के मुताबिक, शुरुआत में दोनों नेताओं के अपने-अपने राष्ट्रीय हित थे, लेकिन बाद में हिटलर खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था। उन्होंने कहा कि निर्देशक को भारत के लोगों और देश की आजादी की लड़ाई का सम्मान करने वाले सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

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सोशल मीडिया पर भी उठे सवाल

फिल्म के टीजर में नेताजी को प्रभास के काल्पनिक किरदार की तारीफ करते और उसे हिटलर से मिलवाते हुए दिखाया गया है। इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं।

हालांकि, चंद्र कुमार बोस की मांगों पर अभी तक फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।