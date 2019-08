New song 2019: साहो फिल्म का नया गाना रिलीज हुआ (Source: Instagram)

New Song 2019: श्रद्धा कपूर और प्रभास की फिल्म ‘साहो’ का नया गाना ‘baby wont you tell me’ गाना रिलीज हो चुका है। गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इस गाने को रवि मिश्रा, अलीसा मेंडोंसा और शंकर महादेवन ने गाया है और शंकर-एहसान-लॉय ने कंपोज किया है। गाने में श्रद्धा कपूर और प्रभास की रोमांटिक केमिस्ट्री को उनके फैन्स बेहद पसंद कर रहे हैं। इस गाने को देखकर फैन्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि फिल्म में दोनों के बीच प्यार की शुरूआत हो रही है।

फिल्म को रिलीज होने में बस 3 दिन बचे हैं और ऐसे में मेकर्स एक-एक गाने को रिलीज कर के फैन्स का उत्साह और बढ़ा रहे हैं। फिल्म साहो के जितने भी गाने अब तक रिलीज हुए हैं उन सभी गानों को फैन्स से बेहद तारीफ मिली है। ‘बेबी वोन्ट यू टेल मी’ से पहले ‘बैड बॉय’ रिलीज हुआ था। इस गाने में प्रभास और जैकलीन फर्नांडिस हैं। इस गाने को भी लोगों ने बेहद पसंद किया।

‘साहो’ में प्रभास के साथ-साथ श्रद्धा कपूर भी एक्शन करते दिखेंगी। यह फिल्म एक्शन ड्रामा से भरपूर होगी। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत ने किया है। इस फिल्म को टी-सीरीद द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। फिल्म में प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा महेश मांजरेकर, नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ के अलावा और भी कई बेहतरीन एक्टर्स मौजूद हैं।

बता दें कि फिल्म ‘साहो’ को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी शूट किया जा रहा है। पहले यह फिल्म 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म के डेट को पोस्टपोन कर दिया। अब श्रद्धा कपूर और प्रभास की फिल्म ‘साहो’ 30 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली है। श्रद्धा और प्रभास के फैन्स फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

(और Entertainment News पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App