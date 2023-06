Adipurush: प्रभास और कृति सेनन स्टारर ‘आदिपुरुष’ ने रिलीज से पहले वसूले 432 करोड़

Adipurush: फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में 3डी में रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी बुराई पर सच्चाई की जीत को दर्शाती है।

प्रभास की फिल्म आदिपुरुष (image: instagram)

