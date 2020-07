जानें कौन डायरेक्ट औऱ प्रोड्यूस कर रहे Prahas की राधे श्याम..!

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने भी पोस्ट कर लिखा- आखिर इंतजार खत्म हुआ और राधेश्याम का पोस्टर सामने आया। प्रभास की नई फिल्म में कोस्टार हैं पूजा हेगड़े। फिल्म को डायरेक्ट किया है- राधाकृष्ण कुमार ने। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार, विम्सी और प्रमोद। साल 2021 में ये फिल्म रिलीज होगी। हिंदी, तेलुगू, तमिल और मलयालम में। प्रभास 20 फर्स्ट लुक..।

THE WAIT IS OVER... #RadheShyam is the title of #Prabhas' new film... Costars #PoojaHegde... Directed by Radha Krishna Kumar... Produced by Bhushan Kumar, Vamsi and Pramod... 2021 release... In #Hindi, #Telugu, #Tamil and #Malayalam. #Prabhas20 #Prabhas20FirstLook