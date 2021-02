बेबाक कंगना रनौत लंबे वक्त से किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अब कंगना ने पॉप सिंगर रिहाना के एक ट्वीट पर कमेंट किया है जो कि किसान प्रोटेस्ट के ऊपर है। दरअसल, पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट कर पूछा कि ‘किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है?’ इस पर कंगना रनौत ने भी रिहाना को दो टूक जवाब देते हुए कहा- कई इस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे लोग किसान नहीं हैं, आतंकी हैं, जो कि भारत को दो भागों में बांटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ताकि चाइना हमें टेक ओवर कर सके और पूरे देश को तोड़ सके। बैठ जाओ मूर्ख, हम अपना देश तुम जैसों को नहीं बेच रहे हैं।

रिहाना के इस ट्वीट को देख कर अशोक पंडित, गजेंद्र चौहान जैसे तमाम सेलेब्स भी पॉप सिंगर को लेकर ट्वीट करने लगे। अशोक पंडित ने कहा- हमें तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है रिहाना। भारत एक बहुत अच्छे लीडर के हाथों में है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपने काम से काम रखो। गजेंद्र चौहान ने कहा- पैसा बोलता है पप्पू भैया। एक्टर मनोज जोशी ने पूछा ये भी किसान लीडर है क्या?

कंगना के इस जवाब के बाद रिहाना के एक फैन ने उनकी तरफदारी करते हुए कमेंट किया- एलेक्सा, प्लीज रिहाना का ‘डायमंड’ सॉन्ग प्ले करो। इस यूजर के कमेंट को देख कर भड़कते हुए कंगना ने जवाब में कहा- ओए टट्टू न मुझे पॉप म्यूजिक समझ आता है, न ही मैं अंग्रेजी गाने ज्यादा सुनती हूं। सोजा अब हो गया तेरा। एक यूजर ने गुस्से में कहा- आखिर ये रिहाना है कौन पूछने वाली, पिछले साल जॉन सिना को भी पैसे मिले थे आसिम रियाज को सपोर्ट करने के लिए। फातिमा नाम के यूजर ने कमेंट कर कंगना को कहा- क्या तुम चुप कर सकती हो?

We are not answerable to you @rihanna … India under the leadership of a strong leader @narendramodi will destroy all such forces who are creating unrest to destabilise with the support of our enemies within & across the borders . Mind your own business . #मोदी_हमारा_गर्व_है

एक यूजर कंगना को रिहाना का किया पोस्ट समझाने लगा। यूजर कहने लगा- पहले तो रिहाना ने ये नहीं कहा- कोई बात नहीं कर रहा है? रिहाना ने कहा है- क्यों बात नहीं की जा रही है। यूजर ने कहा- ये वही टैररिस्ट हैं जो आपको खेती करके अन्न प्रदान करते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आए और तुम ये सब बकास कर सको।

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA…

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a

