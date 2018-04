अमिताभ बच्चन के खिलाफ बोलने के बाद अब इस पोस्ट की वजह से चर्चा में आईं अभिनेत्री पूजा भट्ट

लंबे समय के बाद महेश भट्ट की बेटी अभिनेत्री पूजा भट्ट सुर्खियों में आई हैं। हालांकि, वह अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि एक पोस्ट के चलते चर्चा में आई हैं। दरअसल, पूजा भट्ट ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उस समय में ले जाओ जब जिंदगी बहुत सुंदर थी, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी और लोग एक-दूसरे से बेहतर व्यवहार करते थे।” पूजा ने लिखा, “महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई इस बड़ी पहल के लिए पश्चिमी रेलवे को धन्यवाद और एक ऐसी सुबह, जिसने मेरे अंदर के बच्चे का जगा दिया। बता दें कि पूजा भट्ट भले ही ग्लैमर वर्ल्ड में एक्टिव न हों, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

Take me back… to times when life was more gracious,safety was a norm & people had the time to pause and be truly kind! Thank you @WesternRly for this great initiative for women’s safety & a morning that brought out my inner child!

वह अक्सर अपने पोस्ट की वजह से चर्चा में शुमार रहती हैं। इससे पहले पूजा ने उन्नाव और कठुआ गैंगरेप पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी एक पोस्ट शेयर किया था। पूजा ने शुक्रवार (20 अप्रैल, 2018) को एक ट्वीट में बॉलीवुड महानायक पर तंज कसते हुए लिखा था, “मैं ‘पिंक’ नामक फिल्म की याद दिलाने में मदद नहीं कर सकती।” ट्वीट में आगे लिखा गया कि क्या हमारी छवि वास्तविकता में प्रतिबिंबित हो सकती है? दरअसल, एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है, जब पूर्व में अमिताभ बच्चन से एक इवेंट में हाल के दिनों में कठुआ और उन्नाव गैंगरेप पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी और तब अमिताभ ने कहा था कि उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा करने में घिन आती है। उन्होंने कहा कि लोग उस विषय को नहीं उछालें। इस बारे में बात करना भी सहमा देता है। उन्होंने तब कहा, “इस बारे में बात करना ही मुझे बहुत बुरा लगता है। इस इश्यू को ना उठाएं।” बता दें कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के ब्रांड एंबेसडर के नाते उनसे यह सवाल पूछा गया था। 90 के दशक में पूजा एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने ‘डैडी’, ‘सड़क’ और ‘बदरीनाथ की दुल्हनिया’ जैसी फिल्मों से नाम कमाया है।

