शराब की लत की वजह से मौत के मुंह में जाने से बची थीं पूजा भट्ट, किताब में करने वाली हैं कई और खुलासे

एक्ट्रेस पूजा भट्ट जल्द ही अब एक लेखक भी बनने जा रही हैं। दरअसल, जल्द ही उनके द्वारा लिखी किताब छप कर आने वाली है। इस किताब में उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलू, कुछ राज तो कुछ सच्चाइयां शामिल हैं। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ खुलासे करते हुए बताया है कि उन्हें शराब की लत लग गई थी। इसके चलते उनकी जान भी जान खतरे में पड़ गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह किताब को-ऑर्थर रौशमिला भट्टाचार्या के साथ लिखी गई है, वहीं इसे पेंग्विन इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाएगा। इतना ही नहीं पूजा की इस किताब में उनकी स्ट्रगल से भरी जिंदगी के बारे में कई बातें खोल कर बताई गई हैं।

रिपब्लिक वर्ल्ड के मुताबिक, इससे पहले भी पूजा बता चुकी हैं कि कुछ महीने पहले उनकी जिंदगी में शराब का बहुत दखल हो गया था। जर्नलिस्ट रौशमिला भट्टाचार्या से बातचीत में उन्होंने बताया था, कि पूजा ने बताया कि अगर वह शराब नहीं छोड़तीं तो शराब उन्हें पी जाती। शराब छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किताब के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह किताब कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इसे लिखने के लिए अभी वह बहुत यंग है। इस किताब को लेकर पूजा भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक तस्वीर शेयर की है।

तस्वीर में पूजा की एक्साइटमेंट साफ-साफ देखी जा सकती है। पूजा ने इस दौरान तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें एक तस्वीर में पूजा अपने पापा महेश भट्ट के साथ खड़ी हैं। बता दें, पूजा 90 के दशक की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। पूजा ने अपने समय में कई अच्छी फिल्मों में काम किया। उन्होंने ‘डैडी’, ‘दिल है कि मानता नहीं’, ‘सड़क’ और ‘जख्म’ में भी काम किया।

And with this I am now an author.Thank you @RoshmilaMIRROR for setting me off on this arduous yet life affirming journey into my own heart. pic.twitter.com/wJsGI7ANn5

