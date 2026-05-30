90s के दशक में पूजा भट्ट बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक रही हैं। उन्होंने ‘सड़क’, ‘दिल है की मानता नहीं’, ‘जख्म’ और ‘चाहत’ समेत कई फिल्मों में काम किया। उस समय वह सिर्फ अपनी मूवीज के लिए बल्कि अपने बेबाक विचारों और लीक से हटकर लिए गए फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहती थीं। उनके करियर का सबसे ज्यादा चर्चित पल तब आया, जब उन्होंने एक मैगजीन के कवर के लिए बॉडी पेंट लगाकर पोज दिया।

यह तस्वीर डेमी मूर के मशहूर ‘वैनिटी फेयर’ कवर से प्रेरित थी। हालांकि, उस समय इस तस्वीर को लेकर काफी चर्चा और आलोचना हुई थी, लेकिन अब पूजा का कहना है कि इसके पीछे विवाद खड़ा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। विकी लालवानी के साथ बातचीत में अभिनेत्री ने याद किया कि यह आइडिया कैसे आया, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, और उन्हें क्यों लगता है कि लोगों ने इस तस्वीर को गलत समझा।

यह भी पढ़ें: AI और डीपफेक के खिलाफ नागा चैतन्य को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पहचान के दुरुपयोग पर जारी किए समन

क्या बोलीं पूजा भट्ट?

पूजा के अनुसार वह फोटोशूट कभी भी एक भड़काऊ बयान के तौर पर नहीं सोचा गया था। उन्हें याद है कि जब उन्हें डेमी मूर का मशहूर ‘वैनिटी फेयर’ कवर दिखाया गया, तो उन्हें यह आइडिया तुरंत पसंद आ गया था। उन्होंने उस तस्वीर को सुंदर और कलात्मक रूप से आकर्षक बताया। पूजा ने कहा, “मुझे लोगों के एक तबके से बहुत ज्यादा आलोचना मिली, तो दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन मेरे लिए इसे कभी भी विवाद खड़ा करने के मकसद से नहीं बनाया गया था।”

पूजा ने आगे कहा, “दिनेश रहेजा एक पत्रकार जिनके लिए मेरे मन में आज भी बहुत इज्जत है, उन्होंने मुझे ‘वैनिटी फेयर’ का वह कवर दिखाया जिस पर डेमी मूर थीं। जीतू और दिनेश मुझसे मिलने आए और कहा कि पूजा, इस कवर को देखो। मुझे वह बहुत शानदार लगा। डेमी मूर बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने कहा कि वे कुछ ऐसा ही दोबारा बनाना चाहते हैं और पूछा कि क्या मैं ऐसा करूंगी। मैंने कहा कि जरूर। फिर जब मैंने पूछा कि बॉडी पेंटिंग कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि अन्ना सिंह करेंगी।”

कुछ ही घंटों में पूरा हुआ था शूट: पूजा

पूजा भट्ट ने आगे कहा, “मैं फिल्म ‘फिर तेरी कहानी याद आई’ के गाने ‘तेरे दर पर सनम’ की शूटिंग कर रही थी। मैंने रात करीब 9.30 बजे काम खत्म किया और फिर जगदीश माली के घर गई। उन्होंने मेरे शरीर पर पेंट किया और हमने शूट किया। उसके बाद मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गई।” लेकिन, जब मैगजीन बाजार में आई, तो हालात बदल गए।

पूजा ने कहा, “मैगजीन आई और हर तरफ हंगामा मच गया। लेकिन फिर शहर में एक दुखद घटना हो गई। सबसे भयानक त्रासदियों में से एक हुई- बम धमाके। जाहिर है, लोगों के पास एक ऐसी औरत की चिंता करने से कहीं ज्यादा जरूरी चीजें थीं, जिसने अपने शरीर पर पेंट करवाने का फैसला किया था।”

पूजा ने कवर से जुड़ी गलतफ़हमियों पर भी की बात

इसके आगे पूजा ने कवर से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफ़हमियों में से एक पर भी बात की और साफ किया कि शूट के दौरान वह नग्न नहीं थीं। अभिनेत्री ने कहा, “मैं फोटो में नग्न नहीं थी। डेमी मूर के मामले में कवर में ‘बर्थडे सूट’ का जिक्र था, जिसका मतलब था कि वह पेंट के नीचे नग्न थीं, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने अंडरवियर पहना हुआ था क्योंकि हमें पता था कि लिमिट कहां है और हमने उसे पार न करने का फैसला किया था।”

एक्ट्रेस ने माना कि वह तस्वीर अपने समय के हिसाब से शायद बोल्ड लगी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका मकसद कभी भी लोगों को चौंकाना नहीं था। पूजा ने कहा, “मुझे लगता है कि यह कई लोगों के लिए हिम्मतवाला और अकल्पनीय था। लेकिन मैंने इसे बस इसलिए किया क्योंकि मुझे वह आइडिया पसंद आया जो मुझे दिया गया था। मुझे उन लोगों पर भरोसा था जिनके साथ मैं काम कर रही थी और मैं आगे बढ़ गई। इसका मकसद कभी भी विवाद खड़ा करना नहीं था। यह बस मेरा अपना असली रूप था।”

पूजा ने आखिर में कहा, “हाल ही में यह बात फिर से उठी और लोगों ने इसे एक कल्ट इमेज कहना शुरू कर दिया। लेकिन आप जान-बूझकर ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते। मैं बस अपना असली रूप दिखा रही थी। दिक्कत यह है कि हम झूठ से भरी दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए आज सच भी विवादित बन गया है।”

यह भी पढ़ें: ‘उठा ले रे बाबा’: लोग हंसते रहे, मगर वास्तव में कॉमेडी नहीं, ट्रैजिक कॉमिक था बाबूराव का किरदार