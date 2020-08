पूजा भट्ट ने मरने की मिल रही धमकियों को लेकर इंस्टाग्राम से की शिकायत, जवाब सुन भड़कीं एक्ट्रेस

फिल्ममेकर महेश भट्ट की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्टा को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर मर जाने की धमकियां मिल रही हैं। एक्ट्रेस ने जब इसकी शिकायत इंस्टाग्राम से की तो जवाब सुन एक्ट्रेस काफी भड़क गईं। साइबर बुलिंग का शिकार हुईं पूजा भट्ट ने इसको लेकर ट्व‍िटर पर अपने अनुभव साझा किए हैं। एक्ट्रेस ने इस बाबत एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पूजा भट्ट ने इंस्टाग्राम की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए उक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लताड़ भी लगाई है।

पूजा भट्ट के मुताबिक उन्हें कुछ दिनों से मर जाने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अब इंस्टाग्राम के लिए ये सब नॉर्मल हो गया है। पूजा भट्ट ने ट्वीट किया- ‘लोग चोट पहुंचाने की मुझे धमकियां दे रहे थे, लगता है ‘तुम मर जाओ’ अब इंस्टाग्राम के लिए नॉर्मल बात हो गई है। क्योंकि जब इंस्टाग्राम से इसकी शिकायत की तो जवाब में कहा गया कि ये उनकी गाइडलाइन्स के खिलाफ नहीं जाता है।’

पूजा भट्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कहा गया है कि धमकी देने वालों को ब्लॉक कर दें। एक्ट्रेस ने इस बाबत ट्विटर की तारीफ करते हुए लिखा, ‘ट्व‍िटर के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन्स इनसे बहुत बेहतर हैं’

People threatening violence/hurling abuse,suggesting you die seems to have become a norm on @instagram when reported, #Instagram mostly responds saying that the conduct does not go against their guidelines & suggests you block them. #Twitter has far better standards/guidelines https://t.co/nCRNueGBFn

