फिल्मी सितारों की लोकप्रियता का अंदाजा सिर्फ उनकी फिल्मों और अभिनय से नहीं, बल्कि उनके फैंस की दीवानगी से भी लगाया जाता है। कई बार फैंस अपने पसंदीदा सितारों के लिए से कई अजीबोगरीब चीजें भी कर देते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा साल 1993 का है, जब अभिनेत्री पूजा बेदी की बिकिनी एक फैन ने 1500 रुपये में खरीदी थी।

ये बिकिनी पूजा ने फिल्म ‘लुटेरे’ में पहनी थी, जिसे बाद में नीलाम किया गया। एक शख्स ने इसे खरीदने के लिए 1500 रुपये की बोली लगाई थी, जो उस वक्त के लिए अच्छी खासी रकम है। उस दौर में यह घटना काफी चर्चा में रही थी।

पूजा बेदी की बिकिनी के लिए लगी थी बोली

दरअसल, मई 1993 में फिल्म मैगजीन ‘मूवी’ ने मुंबई के क्रॉसवर्ड में ‘फॉरएवर यॉर्स’ नाम से एक नीलामी आयोजित की थी। इसमें बॉलीवुड सितारों के फिल्मों में पहने गए कपड़ों और उनसे जुड़ी यादगार चीजों को बिक्री के लिए रखा गया था। इस नीलामी का उद्देश्य एक सामाजिक कार्य के लिए पैसे जुटाना था।

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इस दौरान पूजा बेदी की फिल्म ‘लुटेरे’ में पहनी गई बिकिनी भी नीलाम की गई। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर आजतक वायरल हो रहा है। अर्चना पूरन सिंह इस इवेंट की होस्ट थीं। बोली लग रही थी तभी एक शख्स ने इसके लिए 1500 रुपये की बोली लगाई और बिकिनी उन्हें मिल गई।

इस पाने वाले ने पूजा बेदी को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर करते हुए कहा था, ‘मैं उन्हें नहीं पा सकता तो उनकी बिकिनी ही सही।’ वो शख्स यहीं नहीं रुका, वो पूजा के पीछे इतना दीवाना था कि वो उनके घर तक पहुंच गया था।

‘द कपिल शर्मा शो’ में पूजा बेदी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उस दौर में इंटरनेट नहीं हुआ करता था और लोग सीधे आपसे संपर्क करने की कोशिश करते थे। पूजा ने बताया कि उनका सामना एक सनकी शख्स से हुआ था, जिसने अपना नाम ‘अनाइस-अनाइस’ रख लिया था। दरअसल, यह पूजा के पसंदीदा परफ्यूम का नाम था।

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पूजा बेदी ने आगे बताया कि वह शख्स दिन में करीब 10 हजार बार उन्हें फोन करता था। इतना ही नहीं, वह उन्हें खून से खत लिखकर भी भेजता था। पूजा ने बताया कि उन्होंने उस शख्स का पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह काफी चालाक था और हर बार बच निकलता था।

अभिनेत्री ने बताया कि एक दिन वह शख्स उनकी फिल्म ‘लुटेरे’ की बिकिनी लेकर जबरन उनके घर में घुस आया। उसने पूजा को काफी लंबे समय तक परेशान किया। यह सिलसिला उनकी शादी होने तक जारी रहा।

इस घटना को याद करते हुए पूजा ने कहा, “लुटेरे फिल्म में मेरी बिकिनी की नीलामी हुई थी और उसने उसे खरीद लिया था। जब उससे पूछा गया कि उसने इसे क्यों खरीदा, तो उसने कहा, ‘अगर मैं उसे गले नहीं लगा सकता, तो उसकी बिकिनी को ही गले लगा लूंगा।’ मैंने उसे बैठाकर शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बहुत लंबे समय तक परेशान किया। यह सब मेरी शादी होने तक चलता रहा।”