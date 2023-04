PS2 Box Office: ऐश्वर्या की फिल्म के आगे ‘भाईजान’ पस्त! 2 दिन में कर डाली 100 करोड़ की कमाई, टूटेगा ‘पठान’ का रिकॉर्ड?

Ponniyin Selvan2 Box Office Collection: ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘पोन्नियन सेल्वन’ (Ponniyin Selvan) के आगे सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ धीमी पड़ती दिख रही है। इसने 2 ही दिन में 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा छू लिया है।

PS2 ने 2 दिन में की 100 करोड़ की कमाई। (Photo- Indian Express File Photo)

