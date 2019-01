राकेश रोशन को कैंसर की खबर सुन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋतिक को किया ये ट्वीट

अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी इन दिनों कैंसर जैसी गंभीर बिमारी से जूझ रहे हैं। खुद ऋतिक रोशन ने इस बात का खुलासा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्ममेकर राकेश रोशन को हुई इस बीमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि ‘डियर ऋतिक, श्री राकेश रोशन जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। वह एक फाइटर हैं। मुझे भरोसा है कि वो उस चुनौती से जरुर उबर जाएंगे।’

आपको बता दें कि इससे पहले ऋतिक रोशन ने अपने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा था कि ‘मैंने आज सुबह पापा से तस्वीर के लिए पूछा। उन्होंने सर्जरी के दिन भी जिम को मिस नहीं किया। वह सबसे मजबूत आदमी हैं, जिन्हें मैं जानता हूं। कुछ सप्ताह पहले गले में कैंसर के प्रारंभिक चरण स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की पुष्टि हुई है, लेकिन वो ऊर्जा से भरपूर हैं क्योंकि उन्हें लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। एक परिवार के तौर पर सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा लीडर मिला है। बहुत सारा प्यार डैड।’

Dear Hrithik, praying for the good health of Shri Rakesh Roshan Ji. He is a fighter and I am sure he will face this challenge with utmost courage. @RakeshRoshan_N https://t.co/Z0IaYSS4A4

