Vivek Oberoi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ का जब से फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हुआ तभी से ये फिल्म सुर्खियों में रही। तो वहीं फिल्म के मेन लीड विवेक ओबेरॉय भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अभी दो दिन पहले विवेक एक्गिज पोल पर शेयर किए गए एक मीम को लेकर विवादों में बुरी तरह फंस गए थे जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र था। तो वहीं अब विवेक ओबेरॉय की जान को खतरा होने की खबरें आ रही हैं।

ऐसे में एएनआई का एक ट्वीट सामने आया जिसमें कहा गया है कि एक्टर विवेक ओबेरॉय को मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई है। ट्वीट मे यह भी बताया गया है कि विवेक को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।

मामले में फिलहाल पुलिस तफतीश कर रही है कि विवेक ओबेरॉय को जान से मारनेकी धमकी देने के पीछे किसका हाथ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक को धमकी देने के पीछे कुछ नक्सली हो सकते हैं। विवेक इस वक्त अपनी फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। विवेक फिल्म को प्रमोट करने में काफी मेहनत करते दिख रहे हैं।

Maharashtra: Actor Vivek Oberoi has been provided security by Mumbai police today, after he had received threats. pic.twitter.com/hlreq0X0ku

— ANI (@ANI) May 22, 2019